"Mentiroso": Lula da Silva en Brasilia contra Jair Bolsonaro

-¿Cree que Bolsonaro respetará el resultado de las elecciones?

-Tiene que respetar. No es su elección.

-El Congreso comanda el Presupuesto y, para 2023, también hará obligatorias las reformas desde el relator (ponente), a lo que Ud. se opone. ¿Cómo va a terminar con esas reformas, ya que hasta en la oposición hay gente que apoya estas enmiendas y dice que es mejor mantenerse independiente del Ejecutivo?

-Hablemos de esto con el Congreso elegido por las urnas de 2022. Por eso, el voto a diputado y senador en esta elección será muy importante. Creo que el país no puede tener algo llamado "presupuesto secreto". Quiero que el país tenga un presupuesto participativo, que la gente pueda participar vía internet, para tener una opinión sobre el destino de sus recursos tributarios.

-Si gana las elecciones, ¿mantendrá el programa 'Auxílio Brasil' en R$ 600?

-El PT quería que la Ayuda fuera de R$ 600 para 2020. Bolsonaro hizo una cosa graciosa: creó una serie de beneficios durante el período electoral que duran hasta diciembre. Después de eso, vale la palabra de Bolsonaro, que no vale nada, como el mundo sabe, porque todo el mundo sabe que es un mentiroso.

-¿Ud. está a favor o en contra del tope de gasto?

-Goberné durante 8 años con responsabilidad fiscal, social, económica, con todo tipo de responsabilidad posible, sin necesidad de 'techo' alguno. Ningún país tiene ese 'techo' (N. de la R.: R$ 41.000 millones). Ni siquiera en Brasil, donde se crea una excepción al 'techo' todo el tiempo. El mayor problema de la vivienda en Brasil son las miles de familias que se han quedado sin hogar en las grandes ciudades, viviendo en las calles. Este es el techo que me preocupa.

-Derrotar a Bolsonaro es su objetivo. Pero él tiene aliados en varios estados. ¿Dónde están sus mayores desafíos?

-El pueblo brasileño vivió mi gobierno. Dejé la Presidencia con gran aprobación. Y el pueblo brasileño ha luchado por sobrevivir al gobierno de Bolsonaro, durante el que muchos mueren de covid, de hambre, de balazos. Donde la gente busca hueso, busca carcasa de pollo, porque no puede comprar carne. Él no tiene muchos aliados, porque están viendo en las encuestas que no es buena idea asociarse con él. Entonces, en Minas, en Río de Janeiro, en São Paulo, los candidatos de sus partidos lo esconden.

-¿Y en el Distrito Federal? Ibaneis (Rocha Barros Junior, gobernador) es un aliado del Presidente.

-A ver si esta alianza se afianza, incluido el comportamiento de Bolsonaro, que está lejos de ser alguien fiable o estable. Me parece triste, en el Distrito Federal, con tantos servidores públicos, que la gente vote por alguien que le faltó el respeto a los servidores públicos como Bolsonaro.

-¿Ha reconocido el PT todos sus errores?

-El PT es el partido más grande del país, con cientos de miles de miembros y millones de simpatizantes. Gobernamos varios estados y ciudades del país, varias veces, con diferentes personas. Nada en la vida es perfecto, siempre podemos aprender y mejorar, pero siempre respetamos la democracia. No sé si todos los que faltaron el respeto a la democracia, derrocando a una Presidenta honesta y eligiendo a un fascista, a quien prefirió a un profesor que es uno de los gestores públicos más calificados del país (N. de la R.: Fernando Haddad), no sé si reconocieron todos sus errores.

-¿Por qué el antipetismo sigue tan fuerte?

-Porque el petismo es fuerte. Y porque, para derrotar al PT después de 4 victorias electorales, fue necesario acumular muchas mentiras, animar a mucha gente de extrema derecha a salir del armario para derrotar a un partido que construyó políticas sociales contra el hambre y la pobreza, que fueron inspiración y modelo en todo el mundo.

-Bolsonaro puede perder, pero el bolsonarismo continuará. ¿Está de acuerdo?

-En cualquier país hay una parte de la población, una pequeña minoría, de extrema derecha. La diferencia es que Bolsonaro los alentaba, les hacía parecer hermoso ser ignorantes, mostrar groserías y prejuicios, ser violentos. A ver después de las elecciones cómo será el bolsonarismo. Bolsonaro fue, durante 28 años, un diputado irrelevante. Ahora, será un gran trabajo reparar el daño que hizo al país: en el tema ambiental, al esparcir las armas, al actuar contra la ciencia, la educación, contra nuestras universidades. Será un gran trabajo que yo, junto con (Geraldo) Alckmin, con nuestra experiencia, y con toda la sociedad brasileña. No quiero perder el tiempo, quiero, desde el principio, trabajar para arreglar el país.

-Sus más acérrimos opositores afirman que el PT nunca hizo el 'mea culpa' en temas (N. de la R.: denuncias de corrupción) como 'o mensalao? y 'o petrolão' y que usted no fue exonerado. ¿Cómo se está preparando para responder a estos argumentos a lo largo de la campaña?

-Quien diga que no fui absuelto es alguien desesperado, que no tiene la grandeza de admitir que me han acusado injustamente, después de haber probado la apertura de causas totalmente falsificadas y parciales en mi contra, tal como han dicho mis abogados desde el primera defensa que presentaron, incluso en 2016. Gané más de 2 docenas de casos en los tribunales. Juristas de renombre internacional, de Alemania, Estados Unidos, Italia, Argentina, se escandalizaron por lo absurdo de mi condena por “hechos indeterminados”, según la sentencia de (Sergio) Moro. Fui absuelto en el tribunal de Brasilia de la acusación de participación en malversación de fondos en Petrobras y otras empresas públicas. Ni siquiera los fiscales de Brasilia apelaron la sentencia que decía que las acusaciones tenían objetivos políticos. Fui el político más investigado del país y no encontraron nada en mi contra. Pero, después de tantas y tantas mentiras contra mí y mi familia, hay gente que no quiere dar el brazo a torcer.

La denuncia del "petrolão" fue rechazada por la Justicia de Brasilia. (...) El Lava-Jato de Curitiba liberó a ejecutivos de empresas y directores de Petrobras que descubrieron que robaban desde los días del PSDB (...). En la época de los gobiernos del PT, se promulgaron las principales leyes anticorrupción y también se promulgó la Ley de Transparencia. Hoy, con Bolsonaro, todo son 100 años de secretismo.

-Su campaña ya ha sido víctima de dos ataques, uno en el triángulo de Minas Gerais, con un dron que arrojó heces a sus simpatizantes, y, el jueves 07/07, en Río de Janeiro, con una bomba casera de heces arrojada al público. ¿Cómo abordarán el PT y usted estos temas? ¿Cómo se va a preparar, por ejemplo, para el 7 de septiembre, que hoy preocupa a algunos partidos y hasta a la Justicia Electoral?

-De seguridad no me gusta hablar, tenemos los responsables del área, que se encargan de eso. En los dos casos que cita, reaccionaron rápidamente. El sujeto del dron fue arrestado y el hombre que lanzó la bomba también. Bolsonaro hace un discurso violento, lleno de bravatas, muy propio de un cobarde, que trata de estimular la violencia en el país, incluso tuvimos esta tragedia en Foz do Iguaçu. No funcionó esa vez y no volverá a funcionar.

-La reducción de los precios de los combustibles ha sido difundida por los bolsonaristas en las redes sociales como una victoria del Presidente y la PEC (Plan Estratégico de Capacitación) de Beneficios es vista como un objetivo de Bolsonaro, porque no dejó espacio para que el PT votara en contra de la propuesta, solo quedó la obstrucción. ¿Cómo abordará este tema en la campaña?

-Estamos bien con eso también. Hay gente que piensa que la gente es tonta. Bolsonaro estuvo 3 años y medio en el poder, no le importa nada, anda en moto y esparce mentiras; se acerca a las elecciones, intenta comprar el voto de la gente, que se encuentra en una situación difícil, viendo subir el precio de todo cada vez que van al supermercado. De hecho, en lugar de reducir los precios de los combustibles de Petrobras, trayendo los precios de los combustibles a la moneda brasileña porque sus costos son en reales, este paquete se monta sobre un incumplimiento de gobernadores y alcaldes, tomando dinero de salud y educación en estados y municipios. Si este dinero llega a la gente, la gente tiene que tomar el dinero —el PT no estará en contra de la ayuda— y luego votar con su conciencia.

-Mucha gente confunde a Lula con el PT. Hay quien dice que el partido solo hace lo que Ud. quiere y hay quien dice que Ud. solo hace lo que quiere el PT. ¿Quién tiene razón?

-Ninguna de las dos líneas. Quien diga eso no conoce al PT, lo que es hasta una vergüenza para los que siguen la política desconociendo la diversidad y la intensa vida interna del PT. En el PT todo se discute, todo hay que convencerlo, se escuchan discrepancias, se vota. El PT no es un partido en el que habla el secretario general, y nadie responde. El PT es un partido nacional, repartido por todo el país, con direcciones estaduales y municipales. Y estoy muy orgulloso de ser uno de los fundadores del PT, pero al mismo tiempo, no quiero ser candidato solo por el PT. Quiero ser, junto con Alckmin, candidato de una alianza que actualmente tiene 7 partidos, que tiene el apoyo de gente de otros partidos, además de estos 7, y quiero ser candidato de un movimiento para reconstruir Brasil para ser presidente de todos los brasileños.

Quiero reunirme en enero, tal vez incluso en diciembre, con los 27 gobernadores electos, para resolver juntos los problemas del país. Reunión con los alcaldes. No importa si les gusto o no. Cuando era Presidente, respetaba a todos. No le pedí al empresario que me apoyara, no le pedí que votara por mí. Respeté todas las religiones, todos los brasileños, representé a este país en el exterior, busqué inversiones extranjeras y mercados para nuestras exportaciones. Soy una persona que respeta la democracia, que le gusta escuchar la opinión de los demás, y respeto la divergencia. Brasil necesita volver a tener diálogo, tener paz y tener un presidente que trabaje para solucionar los problemas. A eso es a lo que quiero dedicar los próximos cuatro años de mi vida.

