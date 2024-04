Argentina y su potencial como exportador minero

Tal como explican desde BAE Negocios, según la Secretaría de Minería, las exportaciones argentinas en 2022 alcanzaron los US$ 4.000 millones, con proyecciones que sugieren que para 2030 podrían llegar a los US$ 20.000 millones en un escenario conservador. Esta cifra podría ascender a US$ 25.000 millones si se llevan a cabo los proyectos de cobre planificados.