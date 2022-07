Boca: Volvió Ameal, Ibarra ratificado y silencio de Bermúdez

image.png Jorge Amor Ameal.

Hugo Ibarra

El 'Negro' fue ratificado para ponerse el buzo de entrenador de Boca hasta fin de 2022.

"Estoy muy feliz, contento. Con respecto a la pregunta que me hiciste (de por qué salio Carlos Izquierdoz del equipo), fue una decisión técnica, por eso soy el entrenador".

Estamos todos los días charlando con el Consejo. Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino para mi gusto. Estamos en el club mas grande del mundo. Ese es el punto de partida. Todo lo que tenemos que jugar lo tenemos que ganar, mencionó

En relación al sistema de juego y la idea de juego, sostuvo:

"Me gusta jugar con un jugador suelto. Pudimos salir dos veces campeones así en la Reserva, pero la primera es diferente".

image.png El 'Negro' Hugo Ibarra seguirá en Boca hasta diciembre de 2022. (Foto: Captura ESPN).

Jorge Bermúdez

El 'Patrón', integrante del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme y quien más contacto con la prensa tiene, esquivó una pregunta de un periodista que se refirió a la repentina salida de 'Cali' Izquierdoz del once titular.

"Todo lo que sea futbolístico te lo va a responder el cuerpo técnico".

El colombiano se habría enfrentado con el zaguero central de Boca Juniors, en una reunión que mantuvo el plantel con la dirigencia el lunes pasado (4/7).

Sin embargo, Bermúdez siguió: "Estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Estamos tranquilos porque el club queda en las mejores manos".

Sobre la asunción de Ibarra:

"Queremos tomarnos el tiempo necesario para elegir el director técnico".

-"Estás dolido por las cosas que escribe la gente en las redes?", le interrogaron.

"No leo. Respeto muchísimo al hincha socio de nuestro club. Me dedico todos los días a trabajar, no tengo absolutamente nada que esconderle a nadie. Seguiremos hasta el ultimo día orgullosos de lo que hacemos".

image.png Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

