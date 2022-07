Crisis en Boca: Todo lo que pasó en la última semana

En la previa al duelo liguero ante San Lorenzo (9/7), Jorge Bermúdez aseguró que "Boca tiene el mejor plantel del país" y "lo ha demostrado". No sabemos que partidos ve el 'Patrón' pero el simple hecho de que Sebastián Battaglia haya realizado tan solo una modificación en el partido definitorio ante Corinthians -el ingreso de Juan Ramírez por Exequiel Zeballos-, es síntoma de un plantel corto y de un insuficiente mercado de pases.

Hay quienes tienen que hacerse cargo de la realidad. O Battaglia se confió con los jugadores que tenía, o el Consejo de Fútbol durmió con los refuerzos.

1x1, todo lo que sucedió en la última semana en Boca

Probablemente haya sido una de las semanas más delicadas en la historia del 'xeneize', un club en donde se ventila absolutamente todo y que nada ni nadie está exento del análisis.

Todo comenzó el lunes (4/7), día previo al encuentro ante el 'Timao' por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Según Martín Arévalo -periodista de ESPN y Radio La Red- hubo una tensa reunión entre Marcos Rojo, Frank Fabra, Carlos Izquierdoz y Darío Benedetto y el Consejo de Fútbol. Supuestamente, los jugadores le reclamaban a la dirigencia una serie de deudas por los premios económicos que consiguió Boca en el último tiempo, especialmente, la Copa de la Liga Profesional obtenida ante Tigre.

En la previa de Corinthians, en el hotel, hubo una reunión muy fuerte entre el Consejo y los referentes. Se sacaron chispas. El 'ayer nos trataron de perdedores' de Benedetto tenía destinatarios. Nombre y apellido, lanzó Martín Arévalo en su cuenta personal de Twitter En la previa de Corinthians, en el hotel, hubo una reunión muy fuerte entre el Consejo y los referentes. Se sacaron chispas. El 'ayer nos trataron de perdedores' de Benedetto tenía destinatarios. Nombre y apellido, lanzó Martín Arévalo en su cuenta personal de Twitter

Y agregó: "Esa cumbre dio que hablar. El lunes (4/7), el plantel había decidido no concentrarse (para el martes contra Corinthians). (Sebastián) Battaglia sabía. Se levantó la medida por una promesa", explicó Arévalo. Esa promesa, aparentemente, estaba ligada a una compensación económica.

Casualidad o no, Hugo Ibarra -actual DT interino de Boca por el despido de Sebastián Battaglia- sacó al 'Cali' Izquierdoz del once titular. El defensor central es uno de los estandartes y referentes del equipo. Su salida del equipo no pareciera ligada a cuestiones futbolísticas, sino a órdenes desde más arriba.

image.png Revelaron que Carlos Izquierdoz tuvo un encontronazo con el Consejo de Fútbol y por eso habría sido suplente el último fin de semana (9/7).

El 'Cali' negó toda esta pelea con la comisión directiva a través de sus redes sociales. "No crean todo lo que se dice", escribió.

Informaciones varias indican que el hombre de 33 años se marchará a México en diciembre y que sería borrado de los titulares de acá hasta que finalice la participación de Boca en el torneo y la Copa Argentina.

La eliminación en Libertadores

El día posterior a la supuesta pelea entre jugadores y dirigentes, Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores ante el Corinthians de Brasil. Tras empatar 0-0 en los 180 minutos, el 'xeneize' definió su suerte en los penales y cayó por 5 a 6. El sueño de Román no pasó de octavos de final. Otra vez.

'Pipa' Benedetto quedó en el ojo de la tormenta por sus dos penales errados. Uno durante los 90', y el otro, en la definición desde los doce pasos.

image.png Boca, afuera de la Copa Libertadores.

El despido de Battaglia

Sebastián Battaglia dejó de ser el técnico de Boca Juniors luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores. La información se dio a conocer en medio del partido de River contra Vélez (6/7), a través de un inesperado comunicado de la institución en el cual comunicaron que el jugador más ganador de la historia de su club había sido apartado del cargo.

El reproche a Román en conferencia de prensa pagó los platos rotos y el director técnico se fue por la puerta de atrás.

"Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar. A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de boca, que estuvieron incondicionalmente alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración", difundió Battaglia en sus redes, el pasado viernes (8/7).

Al igual que con Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme ha sido desprolijo con uno de los "hombres de la casa" y la relación quedó resquebrajada.

image.png Juan Román Riquelme ídolo y vicepresidente de Boca Juniors.

Pintadas contra Riquelme

El pasado jueves (7/7), uno de los paredones de los alrededores de La Bombonera amaneció con una pintada teledirigida a Juan Román Riquelme. "Se acabó el Roman$e, se alcanza a leer".

La nota pareciera tener relación directa con la destitución de Sebastián Battaglia, ya que fue el vicepresidente de Boca quien decidió echarlo del club, según varias fuentes.

Nadie lo creería. En 117 años de historia desde la creación del club, jamás se había visto algo semejante contra el ídolo boquense.

image.png Fuerte mensaje para JRR en las cercanías de la cancha de Boca.

1-2 vs. San Lorenzo y el "fueron para atrás"

Boca cayó 1-2 en el clásico ante San Lorenzo de Almagro el pasado sábado (9/7), partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Más allá del resultado adverso, en Twitter se habla de que el 'Xeneize' "fue para atrás" en el encuentro. Es decir, que los dirigidos por Hugo Ibarra 'no quisieron ganarle al 'Cuervo'' o que al menos no intentaron imponerse en el resultado.

El equipo no mostró rebeldía. No corrió, no marcó al rival y tampoco se hizo protagonista de las acciones. Los cambios del ahora entrenador del cuadro azul y oro no aportaron soluciones.

Para colmo, Marcos Rojo, festejó el gol que abrió el partido con un abrazo a Carlos Izquierdoz y quitándose la cinta de capitán, en un claro mensaje al Consejo de Fútbol.

image.png Marcos Rojo celebró junto al 'Cali', quien estaba en el banco de suplentes.

https://twitter.com/Essse_12/status/1545867886790672397 Y que se yo...a mi dejame dudar eh pic.twitter.com/YJGiRG2rr3 — Eze (@Essse_12) July 9, 2022

El hermano de Benedetto se metió

Luego de la derrota, el periodista Leandro Aguilera publicó la foto del controvertido festejo entre Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz en su cuenta de Instagram. "Una imagen vale más que 1000 palabras".

De manera repentina, Lucas Benedetto, hermano del 'Pipa', hizo estallar aún más la interna entre los hinchas de Boca con su respuesta:

El Romance se terminó hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta! Aguante Boca El Romance se terminó hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta! Aguante Boca

El hermano del futbolista le apuntó al vicepresidente del xeneize, quien habría tenido una fuerte discusión con el '9' en la previa el duelo ante Corinthians y que quedó expuesto como nunca antes por todos los recientes sucesos.

image.png Lucas Benedetto alimentó más la interna en Boca Juniors con su mensaje para Juan Román Riquelme. (Imagen: Captura: @tato_aguilera).

