Boca, sin delanteros: Negligencia de Juan Román Riquelme

Los xeneizes lejos están de consolidar un equipo, y mucho menos una idea. Un día juega Luis Vázquez, al otro Darío Benedetto. Mismo caso en la zaga central -el único inamovible parece ser Marcos Rojo-. Todo es improvisado. Aún así, el equipo del Negro se metió en la pelea por la Liga Profesional, gracias a los tres puntos conseguidos en La Bombonera, el pasado domingo (28/8).

Otra incógnita sigue siendo Óscar Romero. El paraguayo llegó a Boca en el mercado de pases veraniego de este año -cuando Juan Román Riquelme insistía por su hermano Ángel, pero luego el delantero firmó con el Cruz Azul mexicano-.

En ese sentido, el aporte del mediocampista es insuficiente hasta el momento. Fue probado de interior en un esquema 4-3-3, recordando las épocas de Sebastián Battaglia; de enganche en un 4-3-1-2 y, ahora, Hugo Ibarra lo utiliza de extremo por derecha, pensando en una cuestión que se instaló en el fútbol hace varios años: que el zurdo juegue por el perfil opuesto para poder recortar y patear al arco.

Romero jugó 32 partidos con los de la Ribera. Marcó dos goles y repartió seis asistencias. Sin embargo, la 10 de Boca aún "le pesa". El mediocampista sabe que puede demostrar más y ganarse a toda la hinchada.

Dicho eso, la falta de recambio en el cuadro azul y oro está a la vista. Las variantes ofensivas que se sentaron en el banco de suplentes ante Atlético Tucumán fueron: Diego González, Martín Payero, Aarón Molinas, Norberto Briasco, Brandon Cortés, Luca Langoni y Pipa Benedetto. El "tenemos el mejor plantel del país" que repiten constantemente Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez no hace nada más que exponer una mentira que los propios dirigentes quieren instalar.

La falta de delanteros

Como menciónabamos anteriormente, Sebastián Villa sufrió la ruptura en el menisco de su rodilla derecha y es por eso se perderá el resto de la temporada. Justo una semana antes de jugar ante River por la Liga Profesional de Fútbol.

Lejos de ser un jugador "dotado" con el balón, el colombiano evidenció ser el mejor -o de los mejores- futbolistas en el plantel de Boca Juniors. Sus números lo explican:

9 goles y 14 asistencias en 34 partidos. Villa prticipa de un gol cada 127 minutos.

"La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", expresó Riquelme hace unos meses, cuando explotó otra denuncia contra el delantero de 26 años.

Además, el vicepresidente dijo que Villa "los caga a bailes a todos", elogiando las actuaciones del extremo desde que JRR gobierna. Ciertamente, Sebastián Villa es la mejor carta que hoy tiene el xeneize y quien le anotó al Millonario en el último Superclásico que Boca ganó por 1-0 en el Monumental.

¿Y ahora que hará Hugo Ibarra?

La lesión del atacante deja muy expuesto a Juan Román Riquelme, quien no reforzó la ofensiva a tiempo y ahora lo sufre. Por supuesto que el vice no tiene la bola de cristal y no puede predecir si un futbolista se va a lastimar y menos cuándo pasará, pero tampoco supo ver las señales.

En enero de este año ya se sabía que Cristian Pavón no seguiría en Boca Juniors. El cordobés fue 'colgado' por la dirigencia y por Sebastián Battaglia. Finalizado su vínculo con el club de la Ribera, se marchó al Atlético Mineiro en libertad de acción.

Un caso similar fue el de Eduardo Salvio. El Toto no renovó con el Xeneize a pesar de haber demostrado ganas de llegar a un buen puerto con la comisión directiva para extender su estadía. Sin embargo, el ex Selección Argentina se marchó al Pumas de México y en guerra con el Consejo de Román.

Si bien en su momento Riquelme sostuvo que era uno de los jugadores más importantes del plantel y que se ha hecho "un esfuerzo muy grande" para que el atacante continúe, desde el lado del jugador sostuvieron que la oferta fue irrisoria y que se aprovechó la situación personal de Salvio -conflicto con su expareja- para sentarse a negociar, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

Por último, el caso Exequiel Zeballos. Luego de la temerosísima patada de Milton Leyendecker -vinculada con las apuestas deportivas-, a Boca se le abrió una ventana para incorporar jugadores, debido a que la lesión del Changuito supera los cuatro meses de recuperación.

Hubieron rumores pero finalmente no sucedió nada. Los azul y oro no incorporaron jugadores por la baja de Zeballos. Juan Román Riquelme creyó que el equipo no los necesitaba, aunque los números y la 'Villa dependencia' digan lo contrario.

Cómo se lesionó Sebastián Villa

Las imágenes del último domingo esclarecen el panorama: en una acción sobre el ocaso del duelo en La Bombonera contra el Atlético Tucumán de Lucas Pusineri, el delantero intentó despejar la pelota e inmediatamente después de caer al césped acusó un fuerte dolor en la zona lastimada.

El colombiano llegó forzado al despeje y al no poder apoyar la pierna derecha con firmeza para lanzar el balón, hizo un movimiento que provocó el traumatismo.

