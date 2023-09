Polémica en Córdoba: Condenado por hacer chistes machistas

La Justicia de primera instancia había rechazado la causa, por tratarse de un presunto conflicto laboral. Sin embargo, la Cámara de Familia dispuso la continuidad del proceso.

“En casos como el presente, en que lo discutido es determinar si las conductas denunciadas constituyen violencia de género o no, se impone la valoración de la prueba con perspectiva de género, no siendo optativa para el juzgador”, esgrimieron los camaristas. Además, reconocieron que no es fácil la recopilación de pruebas en casos como el presentado.

“Las mujeres eran flojas y no trabajaban, que no sirven sino para seducir y acosar a los chicos, y provocarlos sexualmente”, habrían sido algunos de los dichos del acusado. Incluso, se refirió a una compañera como que “está mal atendida” y “necesita una buena cogida”.

