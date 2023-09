Sergio Massa lanzado contra Milei y el "cuentito del león"

"Quiero transmitirle mi agradecimiento por la defensa de mi persona a Quintela, y no solamente te quiero agradecer la firmeza y solidaridad con la que has planteado algunas ideas sino también te quiero transmitir una certeza, a vos y todos los riojanos, quédense tranquilos, no vas a tener que renunciar porque vamos ganar las elecciones, vamos a ser Gobierno y vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre", le dijo Massa al gobernador de La Rioja, quien ayer había dicho que si Milei resulta electo Presidente "no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia porque no tomaré una sola decisión en contra de la gente".