Sergio Massa anunció "Emplea Pyme" plan de alivio económico

Aun así el beneficiario que participe del programa deberá capacitarse y completar cursos de oficios. También podrán acceder a Emplea Pyme aquellos trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales

Mediante un video el ministro explicó la iniciativa de asistencia a Pymes y como hará su espacio para alentar las exportaciones de los sectores involucrados.

Sin embargo, la reducción de contribuciones no será igual en cada caso. Para el nuevo empleo en una empresa de un trabajador que no tiene planes sociales, el pago de las contribuciones será de 50% (primer año) y del 75% (el segundo).

Pero si es una pyme directamente no pagará contribuciones. En tanto, si el trabajador tiene planes sociales, el ahorro será del 100%. No importa si es una gran empresa o una pequeña firma. Lo mismo sucede para aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años. No se pagarán contribuciones.

“De manera complementaria, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las pymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley”.

Qué otras ventajas incluye

En este esquema de protección y regularización, la pyme podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral así quedarán liberados de sanciones penales y la consecuente reducción conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen; el trabajador no pierde aportes: el Estado les computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 70 meses.

EMPLEA PyME. Alivio económico para PyMEs que generen empleo.

