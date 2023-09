Sergio Massa vs. 'halcones': "En 1ra. o 2da., seguiremos"

"Los dirigentes sindicales lo hicieron a modo personal y los empresarios no pueden tener vínculos con contrataciones del Estado", agregaron.

"Gracias de todo corazón, se que hay empresarios, funcionarios, pymes", comenzó Massa.

Massa prometió que en la página web de la página web de Cámara Nacional Electoral (CNE). se detallará la recaudación obtenida.

massa rossi.jpg Sergio Massa ingresa a Parque Norte.

Estabilización

El ministro de Economía planteó como claves para el próximo gobierno la "estabilización de la moneda, la simplificación tributaria y el proyecto agroexportador".

"Siempre es más fácil encarar una campaña desde la destrucción que de la construcción", evaluó el titular del Palacio de Hacienda.

Definiciones:

"A Argentina le han tocado transitar años muy difíciles. En 2018 el gobierno de entonces tomó una decisión casi criminal: construir un cepo de crecimiento y desarrollo para la economía argentina tomando un crédito impagable. Pero sobre todas las cosas condicionando en un programa que sigue siendo un enorme condicionamiento para el desarrollo de la Argentina."

"El Programa de Desarrollo Exportador que vamos a presentar en unos días, con un gran equipo, mirando sector por sector de la economía. Vemos que lo que viene para la Argentina es muy importante si lo sabemos aprovechar, explotar, administrar para transformarlo en un proceso definitivo de crecimiento de nuestro país."

"Nos va a dar la autonomía y la libertad definitiva que en términos de desarrollo económico y de autonomía política necesita nuestro país."

"Hay que entender el mundo en el que nos toca vivir: un momento único para la Argentina en términos de aprovechamiento de recursos naturales y de capital humano. Un momento único para el desarrollo del sector agroindustrial, en el que la seguridad alimentaria y la batalla por las proteínas juegan un papel central. En el que Argentina junto con Brasil y Paraguay representa el 21% del total de las proteínas que consume el mundo."

"Argentina con investigación aplicada y desarrollo agroindustrial puede crecer todavía mucho más. Y no solamente generar mucho más trabajo argentino exportado al mundo, sino exportaciones con valor agregado."

4-9-2023 | ENCUENTRO UNIÓN POR LA PATRIA EN PARQUE NORTE DISCURSO

"Hay que entender el mundo en el que nos toca vivir. Estamos ante un momento único para la Argentina en términos del aprovechamiento de los recursos", indicó el candidato, al hablar del plan "agroexportador" en el que debe basarse la economía.

El ministro de Economía cuestionó a quienes hablan de "entregar la soberanía con la dolarización o la dolarización cobarde", en referencia al bimonetarismo que propone Patricia Bullrich.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTV_Publica%2Fstatus%2F1698873179408830690%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Sergio Massa: "Desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional"



El candidato a presidente por Unión por la Patria encabeza un acto de campaña en Parque Norte.



Miralo en vivo en https://t.co/GYiXqQWVqY pic.twitter.com/NqzlFft2yz — Televisión Pública (@TV_Publica) September 5, 2023

"Reconstrucción de moneda, simplificación tributaria, economía formalizada y proyecto exportador", dijo respecto a su plan para el futuro

A su entender, "el peso del sistema tributario argentino, la superposición de impuestos también generan una pérdida de competitividad".

El año que viene "se va a transformar en un gran año" por 2 motivos, aseguró:

porque "la sequía quedará como un mal recuerdo que nos costó US$ 21.000 millones de exportaciones";

porque se registrará "un saldo muy positivo al 2022: US$ 15.000 millones adicionales a lo que exportó en 2022".

Si se tiene en cuenta únicamente el sector agroindustrial "eso nos puede poner en empate", en términos de la balanza comercial, indicó Massa. "Pero no miramos solo la agroindustria. Podemos tener un saldo positivo de entre US$ 9.000 millones y US$ 14.000 millones en el sector energético", adelantó.

Dolarizar implicaría "resignarse a perder la capacidad como país de elegir el proyecto de desarrollo, la competitividad de nuestra industria, los sectores a desarrollar, la elección de vectores estratégicos", explicó Massa, lo que impediría también elegir "cuál es la capacidad instalada más competitiva o la que mas empleo genera".

La soberanía económica es la posibilidad de acuñar su propia moneda, indicó, "pero de hacerla de manera creíble". Para eso es necesario recuperar el superávit comercial, según Massa

Junto a Massa también estuvieron su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el jefe de campaña y ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

