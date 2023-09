Más campaña del miedo y Quintela renuncia si gana Milei

“Sin recursos”

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia porque no tomaré una sola decisión en contra de la gente”, dijo Quintela durante un acto de inauguración de una plaza en La Rioja frente a militantes y a los nuevos propietarios de las casas construidas por la provincia. En ese marco, el mandatario aprovechó para revalorizar la inversión y el rol del Estado en la obra pública y atacar a Milei, aunque sin nombrarlo.