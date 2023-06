El feminismo "hace agua" con la fórmula Wado-Manzur

Si bien la candidatura a vicepresidente por parte de Juan Manzur no se oficializó hasta el momento, todo indica que el ex ministro de Alberto Fernández será quien acompañará -con el aval de CFK- a Wado de Pedro en la gran hazaña de sostener el poder con un Gobierno "reinventado" luego del 2023. Sin embargo, el nombre de Juan Manzur no cayó bien en varios sectores del oficialismo incluido el feminismo.