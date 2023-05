Yanina Latorre sin piedad contra las "feministas progres"

Luego, continuó su descargo contra las "feministas progres": "Aparte. Todas falacias. ´Yanina Latorre de lo único que habla es de Nordelta´. ¡No vivo en Nordelta! ¡Nunca pronuncio el término Nordelta! Me querían hacer quedar como una chica de country porque ellas tienen un problema porque para ser feminista progre no te tenés que depilar, tenés que ser un bagre, no te tenés que lavar la cabeza, tenés que ser hippie y estar mal vestida"

"Cuando vos estás bañada, tenés olor a perfume, te tenís el pelo de rubio y mínimamente no tenés pelos en el sobaco ya ellas te prejuzgan, mirá. Yo soy una rubia concheta de camioneta. Y cuando vos sos así, ellas te critican", aseguró Yanina Latorre.

Tras reiteradas acusaciones por maltrato contra Yanina Latorre y la complicidad de Ángel de Brito, llama la atención la ausencia del SIPREBA y el Grupo América. De Brito y Latorre se encuentran en el ojo de la tormenta y fueron varias veces señalados por sus compañeras.

Estefanía Berardi denunció a Yanina Latorre por maltrato y violencia y al conductor del programa por complicidad y avalar a Latorre, a través de sus redes y no en una denuncia formal, lo cierto es que la panelista en reiteradas oportunidades expresó esto al aire.

Además, Estefanía Berardi no es la única que denuncia este tipo de comportamientos de Latorre y de Brito. Diferentes compañeras que fueron parte del programa, aseguraron haber sufrido maltrato laboral, disparando contra Latorre y de Brito. Tal como es el caso de Nequi Galotti o Nancy Pazos.

Nequi Galotti aseguró que sufrió dos ataques de pánico, donde no podía hablar ni expresarse, tras sus reiterados cruces y enfrentamientos con Latorre. Mientras que Nancy Pazos también había apuntado contra Ángel De Brito, asegurando "que a todos les da miedo hablar de cierta gente, (de Brito) se mete con el trabajo de la gente. Así de -emoji de sorete- es y fue siempre".

