¿Por rating? Yanina Latorre y De Brito peores que Jorge Rial

Según sostuvo Latorre, el "papel de mala" es un negocio que le funciona. El personaje de Yanina Latorre que desata peleas mediáticas es redituable al programa, al igual que Ángel de Brito, ambos son picantes a través de las redes sociales.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1657404384756609026 Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad #LAM pic.twitter.com/6gASEzzp4V — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 13, 2023

Pero según acusó la angelita, Estefanía Berardi, esta vez cruzaron los límites, ejerciendo y permitiendo "violencia y el maltrato". No es la primera vez que una ex compañera se enfrenta a la dupla que ¿sigue los pasos de de Jorge Rial? Recordemos que Rial fue denostado por las cámaras ocultas que realizaba a diferentes colegas o artistas del mundo del espectáculo, como la de Beatriz Salomón.

Nancy Pazos también había apuntado contra Ángel De Brito, asegurando "que a todos les da miedo hablar de cierta gente, (de Brito) se mete con el trabajo de la gente. Así de -emoji de sorete- es y fue siempre".

https://twitter.com/estefiberardi/status/1657406304250482689 Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes. https://t.co/rFA3DH75dN — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 13, 2023

Aunque De Brito, continuó su descargo: " Jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Cuando me pediste protección y consejos te los di contra todo".

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1657408462014369794 Vos misma dijiste que te divertía y que reías de yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Los haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe.



Son dos cosas diferentes.

Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te… https://t.co/pkL1GWYLFv — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 13, 2023

Mientras que Latorre aseguró que se trataba de un escándalo mediático por parte de la panelista. " Nadie te maltrató ni te violentó. Me agrediste un año entero. Sos mala compañera y egoísta. No te quiere nadie en LAM, no sos empática. Deja de molestar a la gente que labura, como no sabes laburar ahora te victimizas".

image.png

image.png

image.png

Más contenido en Urgente24:

Desconcierto: Pasajera murió en pleno vuelo de JetSmart

Récord Guinness: Bobi el perro más viejo del mundo cumple 31

Paro general de subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gran revelación: El amante de Viviana Canosa es...

Aerolíneas Argentinas: Polémica acusación por aviones rotos