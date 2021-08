Nancy Pazos furiosa: "Así de sorete es y fue siempre"

https://twitter.com/PtcRecargado/status/1422966856978153477 Escándalo en el móvil de Intrusos

Nancy Pazos habló de Ángel de Brito y terminó todo mal !

Qué Opinas ? pic.twitter.com/Zc5psF0RZZ — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 4, 2021

Rápidamente, Rodrigo Lussich tomó la palabra y le dejó en claro que "no, no, para nada, podes explayarte. El tema es que estamos hablando de otra cosa", le dijo refieriendose a la situación de Florencia Peña.

"No, ya me explayó todo lo que tenia que decir", afirmó Nancy, llevando a Adrián Pallares a tomar la decisión de cortar el móvil ahí mismo: "Bueno Nancy, gracias entonces". Y cerró mientras se escuchaba de fondo "no, no, no" de Pazos sorprendida.

El segundo episodio: una carta documento

Las impactantes declaraciones de Nancy Pazos no fueron tomadas a la ligera por el conductor de LAM y este 10 de agosto, la panelista recibió una carta documento.

https://twitter.com/NANCYPAZOS/status/1424820532579643406 Aún no la leí @AngeldebritoOk

Pero ahora entiendo porque nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojas el derecho a hablar de todos

Me querés amedrentar con una carta documento?

Porque no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público -no como hiciste en privado-y listo? pic.twitter.com/amm06LQocC — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) August 9, 2021

“Ahora entiendo porque nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojas el derecho a hablar de todos. Me querés amedrentar con una carta documento? Porque no le pedís disculpas a @Flor_de_P (Florencia Peña) en público -no como hiciste en privado-y listo?”, escribió en la red social.

Luego, mediante otro tuit explicó que:

Fue a la basura directo la carta. De donde no debió salir nunca . Y lo peor no es mandarme carta documento a mí. Sino a los lugares donde trabajo porque el soret* se mete con el trabajo de la gente. Así de soret* es y fue siempre. Lo que le duele es haber sido desenmascarado

Por su parte, Florencia Peña ya hizo las paces con el conductos de LAM pero después de esta carta documento, la relación entre ellos dos podría cambiar rotundamente.