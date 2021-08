Nancy Pazos la siguió: "Acá hay falta de memoria"

Cuando un móvil se acercó a la casa de Florencia Peña luego de su crisis nerviosa, Nancy Pazos salió a hablar con ellos y la conversación no terminó para nada bien.

Nancy Pazos: "Lo que le hicieron a Flor Peña fue despiadado"

La periodista arremetió contra Ángel de Brito y aseguró que le cambiaban de tema porque “tenían miedo de hablar sobre algunas personas”. Frente a este, desde el piso cortaron la conversación mientras ella seguía hablando.

“¿Nos quiere c... a patadas?. Que lo diga. ¿Quiere hablar de todo lo que quiera? Que hable. ¿Que diga lo que quiera de Angel de Brito? Que lo diga. Pero que venga una compañera como Virginia, que quiere hacer una pregunta, y nos diga que hace la pregunta porque tenemos miedo, no. Basta ¡Hasta acá! Pelot...dos, no. Hasta acá”, dijo enojado Adrián Pallares una vez terminada la entrevista. “¿Nos quiere c... a patadas?. Que lo diga. ¿Quiere hablar de todo lo que quiera? Que hable. ¿Que diga lo que quiera de Angel de Brito? Que lo diga. Pero que venga una compañera como Virginia, que quiere hacer una pregunta, y nos diga que hace la pregunta porque tenemos miedo, no. Basta ¡Hasta acá! Pelot...dos, no. Hasta acá”, dijo enojado Adrián Pallares una vez terminada la entrevista.

Sobre el tema, Nancy Pazos sólo se rio. Dijo que hablar con un móvil siempre es un “quilombo” porque nunca se sabe con quién se está hablando e incluso bromeó con llamar a Pallares y cortarle.