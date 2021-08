Nancy Pazos se la agarró con De Brito y la sacaron del aire

A su vez, Nancy Pazos disparó contra el diputado nacional Fernando Iglesias por sus comentarios misóginos y acusaciones que realizó contra Florencia Peña: "Creo que hay que tomar dimensión de lo que está pasando porque hoy, el diputado Fernando Iglesias volvió a twittear. Volvió a twittear, señores. Yo no lo puedo creer", repitió indignada. "La verdad es que compadezco a María Eugenia Vidal el tener que compartir lista con este hijo de puta"-siguió-"Yo también le exijo al Presidente que me diga si festejó su cumpleaños o no pero, en el medio, lo primero que hago es plantarme en la situación: Un diputado de la nación que le dice petera o que fue a hacer servicios sexuales y que se arrodilló. Ni quiero leerlo. Ese tipo todavía no pidió disculpas".