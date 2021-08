Ángel de Brito vs Nancy Pazos: Quién es el misterioso marido

Caras fue el medio que primereó sobre el asunto en su momento y luego ambos fueron fotografiados por el barrio porteño de Palermo por la revista Paparazzi, paseando juntos a su mascota, un setter irlandés color rojo.

Medina es estilista, según se supo, y trabajó con las celebridades más reconocidas del país.

image.png Ángel de Brito con Javier Medina y las panelistas de LAM.

Qué dijo Nancy Pazos

Ayer (4/08), luego de que la conductora y actriz Florencia Peña abandonara su programa en Telefe por un cuadro de estrés, Pazos habló desde Intrusos (América TV):

"¿Cómo estoy yo? Como el orto...estoy enojada y triste, obviamente", inició y agregó: "Salí del canal y me vine a la casa de Florencia (Peña) para ver cómo estaba. Cuando vi el móvil en la puerta casi los echo a patadas porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión pero bueno, Florencia me pidió que salga a hablar con ustedes", declaró desafiante.

"No debe ser para nada sencillo ni para Florencia Peña ni para nadie salir a decir que una no es prostituta o petera. Realmente es un horror lo que está pasando", opinó sobre lo acontecido con su colega y conductora de Flor de Equipo.

A su vez, Nancy Pazos disparó contra el diputado nacional Fernando Iglesias por sus comentarios misóginos y acusaciones que realizó contra Florencia Peña: "Creo que hay que tomar dimensión de lo que está pasando porque hoy, el diputado Fernando Iglesias volvió a twittear. Volvió a twittear, señores. Yo no lo puedo creer", repitió indignada. "La verdad es que compadezco a María Eugenia Vidal el tener que compartir lista con este hijo de puta"-siguió-"Yo también le exijo al Presidente que me diga si festejó su cumpleaños o no pero, en el medio, lo primero que hago es plantarme en la situación: Un diputado de la nación que le dice petera o que fue a hacer servicios sexuales y que se arrodilló. Ni quiero leerlo. Ese tipo todavía no pidió disculpas".

Pero eso no fue todo ya que Nancy Pazos seguía teniendo pólvora y volvió a disparar pero, esta vez, apuntó contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito:

"Ángel De Brito se hace el pelotudo y escribió concretamente (en redes) 'Flor de gaterío'. Hay que ser muy mala gente, el mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó, ¿Dónde están los códigos?". Fue ahí, cuando la panelista de Intrusos, Virginia Gallardo, interrumpió el descargo de la periodista para volver a poner el foco en la salud de Florencia y en los ataques de las redes. A lo que Nancy Pazos expresó: "Si, salgamos porque a todos les da miedo hablar de cierta gente".