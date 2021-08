"Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar", disparó contra especuladores que se esconden detrás del anonimato de cuentas en Twitter.

Otros, además de elaborar hipótesis, se indignaron por los encuentro del jefe de Estado con personas mientras en las calles se les pedía el documento a los ciudadanos hasta para ir al supermercado o la farmacia o se les pedía por los altoparlantes de los patrulleros a los vecinos que vuelvan a sus casas.

En esos meses, también pasaron por Olivos el empresario de medios Roberto Navarro, el periodista Tomás Méndez y otros. Muchos opinaron qué tan importante debían ser las reuniones para que tuvieran que hacerse presencial.

Lo cierto es que todo esto generó mucha preocupación en el oficialismo y además de recurrir al manual feminista por "cosificación de la mujer", denuncian "campaña sucia desde los medios y las redes sociales" por las elecciones.

El gran debate en Presidencia de la Nación es quién o quiénes filtraron las planillas -hay más- en los que se registran el ingreso de las personas a nada más y nada menos el lugar donde vive el presidente.

Las puntas son varias pero la que tomó más protagonismo en las últimas horas es la idea de una interna en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). "Esto fue desde Gendarmería o Policía Federal", afirman desde el círculo más íntimo de Fernández.

La preocupación también es si esto continuará con nuevos capítulos y ya están armando estrategias para ironizar en redes pero también para unificar la respuesta oficial con los principales candidatos para evitar pasos en falso.