"¿Qué iba a hacer Florencia Peña a Olivos durante la cuarentena estricta del 2020 ¿No le alcanzaba con llamar por teléfono? ¿Por qué tenía que ser presencial el encuentro?", se preguntan muchos.

Que tenía que hacer en Olivos Florencia Peña? Además pleno aislamiento y cuarentena (mayo 2020)!

Nos toman por boludos.

Se van en noviembre

Nos toman por boludos.



Al final Cuneo había cantado lo de Florencia Peña pero nadie le dió bola

Si sos anti cuarentena y te contagias , mereces una cama o la donas para el q está de acuerdo? Alguien sabe?

Por supuesto, las especulaciones son infinitas y sin límites, como la crueldad e impunidad que inunda una red social, pero no se debe perder de vista que no está pasando desapercibido para el lector.

Estamos hablando del tema más leído de las últimas semanas en los portales de noticias, pese a que la Casa Rosada cuente con el guiño de los canales de TV para dejarlo pasar.

A su vez, seguramente esto impactará en las encuestas que están al caer tras la oficialización de listas de cara a las elecciones.

A propósito, una advertencia del consultor Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, que puede o no tomarse en cuenta pero jamás ignorarse:

No se si se está tomando conciencia de la dimensión moral del escándalo del ingreso de personas no esenciales en Olivos hasta altas horas de la madrugada en plena cuarentena estricta

¿Alcanza recurrir solo al ya desgastado manual feminista para sortear este escándalo? Mientras los funcionarios callan y minimizan, el escándalo va subiendo de tono y está generando impacto nacional.

Anoche (29/07), eran TT: Florencia Peña, Sofía Pacchi, Olivos, #AlbertoGatero y Fabiola. No creerán que está pasando desapercibido el tema, ¿no? Gravísimo si el presidente Fernández no está siendo bien asesorado al respecto. Gravísimo si fue alertado por la situación y ordenó dejarlo pasar...