De hecho, sobre el primer punto, ya hay una denuncia de los militantes de Republicanos Unidos, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni. Ellos destacan una "conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Ahora bien, el escritor Jorge Asís publicó un tuit que tuvo mucha repercusión en el Círculo Rojo y horas más tarde analizó desde A24 en el mano a mano de los miércoles con el periodista Luis Novaresio:

Entonces, aclaró: "Esa es Sofía Pacchi, el día de la asunción del presidente Alberto Fernández, amiga de la señora Fabiola, Primera Dama, ahí acompañada por el novio que tenía entonces, un empresario de Taiwán.

Justamente, no voy a venir a defender al presidente Alberto Fernández pero lo que sé es que es amiga y asistente de la Primera Dama y, a partir de ahí, de la constatación de ingresos/egresos se armó toda una historia que es fácil tratar de verificar.

Con alguna gente que uno quería hablar del tema, que creían en la interpretación que circulaba, prácticamente no querían ni hablar porque estaban dispuestos a cubrir, en todo caso, al presidente de algo que es hasta banal: la visita de una amiga a la Primera Dama".

"Antes de averiguar, condenamos", disparó.

En tanto, el periodista Marcelo Longobardi hizo referencia al caso desde Radio Mitre, la señal más sintonizada del país:

Yo fui invitado a almorzar por el presidente a la quinta de olivos durante la cuarentena. Esto fue en marzo del año pasado. No lo volví a ver al presidente posteriormente, pero bueno, yo no soy Sofía Pacchi Yo fui invitado a almorzar por el presidente a la quinta de olivos durante la cuarentena. Esto fue en marzo del año pasado. No lo volví a ver al presidente posteriormente, pero bueno, yo no soy Sofía Pacchi

En un ida y vuelta con la locutora María Isabel Sánchez y el humorista 'Rolo' Villar, cerró el tema: "¿Habré violado una norma? No, no sé, pero si el presidente te invita a almorzar, cómo le decís que no. Agarré el auto y fui. Solo. Así que, bueno, es un debate que se abre respecto de la violación o no de las reglas por parte del presidente Fernández".

Llama poderosamente la atención por estas horas que en muchos consideren que la vida privada del jefe de Estado y de la Primera Dama van por caminos separados. Ni hablar de lo que se está publicando en cuentas como @brunodivididos.

Los funcionarios evitan hablar del tema, obviamente, pero en un sector del Frente de Todos hay preocupación por los rumores. "Esto con la vida privada de Cristina y de Sergio no sucede", se enojan algunos.

La entrada no oficial de Olivos

De hecho, se sabe que en Olivos hay 2 entradas: la oficial y la que no guarda registro porque se comunica directamente a la Residencia. La entrada clave es la de Bomberos porque ahí no te registran y llaman directamente a Residencia y habilitan. Es la entrada que está sobre avenida Del Libertador y dirige por un túnel hacia el quincho 1 y 2.

Recordemos que entre la entrada 1 y la entrada 2 pasan las vías del tren Mitre a Tigre.