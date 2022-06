Después, directamente frenaron los micros de gente que venía para el estadio. Hubo un operativo en el puente para bloquear el paso de muchos micros que, dicho sea de paso, se habían financiado con la plata de las propias personas que decidieron venir. Es lo que se llama el orden espontáneo porque se organizaron solos y cada uno debía pagar $500. Un grupo de 4.000 personas quedó detenido en el operativo ese. Fue una locura Después, directamente frenaron los micros de gente que venía para el estadio. Hubo un operativo en el puente para bloquear el paso de muchos micros que, dicho sea de paso, se habían financiado con la plata de las propias personas que decidieron venir. Es lo que se llama el orden espontáneo porque se organizaron solos y cada uno debía pagar $500. Un grupo de 4.000 personas quedó detenido en el operativo ese. Fue una locura

"Frente a esta situación, corrimos el acto más de una hora y empezaron a sacar fotos y tomas 30 minutos antes de lo que hubiera sido el inicio. Ahora, si vos ves los videos del acto, te vas a dar cuenta que el campo de juego estaba lleno y, teniendo en cuenta que fue el día más frío del año, la verdad es que fue un éxito", explicó.

En diálogo con el periodista deportivo Gabriel Anello, el liberal libertario agradeció a las personas que fueron al acto: "Teniendo en cuenta que era el primer desembarco en la provincia, fue tremendo. Con aparato y siendo actos de campaña, (el FDT y JXC) no llegan a meter ni un tercio de lo que metimos nosotros. Si es por el tema de la convocatoria, no tenemos nada por lo que sentirnos mal. Estamos satisfechos. Esta es una carrera larga con muchos obstáculos y hay que ver que los otros también juegan y a veces tienen comportamientos dignos pero otras veces no".

image.png El candidato a presidente Javier Milei salió al cruce de Carlos Maslatón, el FDT y JXC.

"Ningunear siempre el número es parte de la jugada de la política pero lo importante es que pudimos hacer el acto y dejar un mensaje claro. Además, fue en un terreno hostil y nosotros veníamos de que Fernando Espinoza nos bajara el acto en Almirante Brown. No tengo ningún problema pero yo no soy la principal agenda de la Argentina. En realidad, la principal agenda de la Argentina es la pobreza, la falta de crecimiento, la inflación que vuela por las nubes", agregó a las graves denuncias sobre comportamientos del peronismo local que, se sabe, Juntos por el Cambio también los sufrió en su momento.

Javier Milei destrozó a Carlos Maslatón por agredir a su hermana Karina

Frente a la consulta respecto a las agresiones vertidas por el abogado liberal Carlos Maslatón contra su hermana Karina Milei, a quien tildó de "dictadora barata e ignorante" y ser la responsable de llevar al liberalismo a una eventual derrota electoral, el conferencista lanzó:

La verdad es que cualquier persona que conozca a mi hermana, va a darse cuenta que es más buena y dócil que un lassie con bozal y atado. Aparte, es absolutamente inviable y ridículo querer escindirme de mi hermana porque, básicamente, hago lo que hago porque ella está conmigo sino ni me interesaría

"Una de las cosas que me parecen infinitamente valiosas es que puedo trabajar todo el día con mi hermana y puedo estar todo el día con ella. Imaginar que puedo estar sin ella es un delirio total", le respondió.

image.png Carlos Maslatón procedió pero, ¿a qué costo?

Sobre el cierre del tema, consultaron a Milei si sabe porqué Maslatón dedica horas de su día a lanzar cataratas de tuits para agredirlo a él y a su entorno. Milei dio por terminado el tema:

Qué sé yo, a veces las personas necesitan llamar la atención o necesitan destruir porque necesitan protagonismo. No sé. Es algo sin sentido. ¿Será porque él ocupa un lugar marginal y quizás quiere un lugar que no tiene?

