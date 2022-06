Javier Milei con Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast

“Ahora en la CPAC, el mayor evento conservador del mundo, con los futuros presidentes de Argentina, Javier Milei; y de Chile, José Antonio Kast”, escribió Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Twitter.

"¡Latinoamérica está en peligro! ¡Viva la Libertad Carajo!”, twitteo el dirigente chileno Kast.

milei bolsonaro kast.jpeg Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast.

Una de las preguntas que contestó el precandidato presidencial argentino fue acerca de la escasez de combustible y las restricciones a las exportaciones de carnes. "Es parte de una concepción general del funcionamiento del sistema económico y las políticas dentro de dicho marco".

Respecto al tema combustible señaló que "el faltante es el resultado de las regulaciones del Estado y los continuos avances sobre el derecho de propiedad".

Por su parte en lo vinculado a la prohibición de la exportación de carnes indicó que "es el reflejo del no entendimiento sobre la naturaleza monetaria de la inflación, lo que los lleva a pensar que la misma se combate con controles de precios. Dado que los alimentos pesan un tercio en el índice, prohíben la exportación para aumentar la oferta doméstica para que baje el precio".

No entienden que la inflación tiene que ver con la variación de precios por pérdida de valor del peso y no tiene que ver con el nivel de precios. No entienden que la inflación tiene que ver con la variación de precios por pérdida de valor del peso y no tiene que ver con el nivel de precios.

Acerca del control de capitales señaló que "es inmoral por restringir tu libertad de gastar el fruto de tu trabajo en lo que quieras".

Como el peso no es reserva de valor afecta también a tu consumo futuro. Mientras que en paralelo te hace subir la demanda de dinero aumentando la base imponible del impuesto inflacionario. A su vez genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que dilapida las reservas, bloquea el ingreso de capitales e implica un exceso de oferta en toda la economía. Todo esto deriva en altas tasas de interés, menor actividad, menor inversión, menos empleos, salarios reales más bajos, más pobres y más indigentes que llevan a más gasto público, emisión y controles. Esto se vuelve un círculo vicioso decadente. Como el peso no es reserva de valor afecta también a tu consumo futuro. Mientras que en paralelo te hace subir la demanda de dinero aumentando la base imponible del impuesto inflacionario. A su vez genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que dilapida las reservas, bloquea el ingreso de capitales e implica un exceso de oferta en toda la economía. Todo esto deriva en altas tasas de interés, menor actividad, menor inversión, menos empleos, salarios reales más bajos, más pobres y más indigentes que llevan a más gasto público, emisión y controles. Esto se vuelve un círculo vicioso decadente.

