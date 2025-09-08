Banco Santander enfrenta una millonaria multa a causa del mal uso de WhatsApp

Según la CFTC, el problema es generalizado, un muestreo realizado en 2021 sobre el 5% de los empleados del banco en Estados Unidos reveló que todos violaron las políticas internas de comunicación. En su comunicado, la entidad admitió que estos hallazgos “probablemente sean representativos de un problema más amplio” dentro de la organización.

¿Cómo responde Banco Santander en Estados Unidos a la nueva multa en dólares?

Pese a la sanción, la CFTC destacó la “cooperación ejemplar” del banco. El Banco Santander recopiló y entregó voluntariamente mensajes extraídos de los dispositivos personales de los empleados implicados. Además, la entidad deberá realizar una auditoría interna para evaluar sus programas de cumplimiento y evitar futuras infracciones.

Gracias a esta colaboración, la multa de 500.000 dólares fue reducida, ya que en casos de menor cooperación las sanciones suelen ser mucho más elevadas. De hecho, en 2022, los reguladores de Estados Unidos impusieron multas superiores a los 2.000 millones de dólares a gigantes de Wall Street por el uso indebido de mensajería personal.

Santander.jpg Clientes del Banco Santander reportan fallas en su aplicación.

¿Qué otros bancos fueron multados junto al Banco Santander en Estados Unidos?

La acción de la CFTC no se limitó al Banco Santander. Junto a la sanción de medio millón de dólares a la entidad española, otros bancos también fueron multados:

UBS AG : 5 millones de dólares

: 5 millones de dólares Citigroup : 1,5 millones de dólares

: 1,5 millones de dólares SMBC : 500.000 dólares

: 500.000 dólares The Bank of New York Mellon : 500.000 dólares

: 500.000 dólares S. Bank: 300.000 dólares

Este paquete de sanciones totaliza 8,3 millones de dólares y confirma que los reguladores estadounidenses mantienen una política estricta contra la falta de trazabilidad en las comunicaciones de las entidades financieras.

