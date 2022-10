Victorioso primer trasplante intestinal desde fallecido

image.png

En la última cirugía en menos de cuatro meses, los médicos detuvieron los vómitos, pero no mejoró intestinalmente, por lo que decidieron ponerla en lista de espera para ser trasplantada, sabiendo que el 30 % de los casos fallecen aguardando un trasplante. Hasta la fecha no habían realizado un trasplante intestinal desde un donante fallecido, es decir, de una donación en asistolia. “Este no es un trasplante para todos, sino para casos muy seleccionados que tienen que cumplir unos criterios”, dijo la doctora Ramos.