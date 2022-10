El Apocalipsis según Claudio Jacquelin / La Nación

En La Cámpora abundan los interesados en la política profesional. Todos conocen en detalle las viscisitudes del llano.

La consigna

Hoy día la prioridad de Sergio Massa es su viaje a Washington DC y obtener el Presupuesto 2023 en la Cámara Baja.

¿Dificultades? Muchísimas. Algunas reales, otras inventadas. Pero no puede ignorarse que Massa llegó al Palacio de Hacienda a causa de las dificultades sin resolver que acumuló el Frente de Todos. De lo contrario, en días de éxito mínimo, no le habrían permitido sentarse en el 5to. piso más famoso.

Cualquiera conoce que el líder del Frente Renovador tiene ambiciones políticas precisas y aprovechó el fracaso para intentar su ascenso. En ese escenario, las consecuencias de la distorsión de precios relativos que JxC no resolvió, no sorprenden.

Hay otro dato que el Apocalypse Now del diario La Nación no expone con plenitud: Sergio Massa no es Mauricio Macri, a quien lo atormentaban ciertas manipulaciones políticas que terminaban provocando que se refugiara en la Quinta de Olivos a mirar Netflix en horario vespertino y cediera lo que no quería o había prometido no aflojar. Massa mantiene, con todos sus errores y sus limitaciones -que son tantas tal como sus ambiciones-, una decisión política de cumplir el plan vigente con el FMI.

No se le ocurre apartarse del cronograma escrito. Según él, así construye credibilidad, ya que a Macri le gustó tanto rotularlo como volátil.

La alternativa, le guste o no a Pablo Moyano -¿puede ser que una cadena de supermercados que perdió la interna en Comercio esté distribuyendo publicidad a cambio de apoyar al hijo de Hugo?- es el 'default', la hecatombe, la explosión según Jacquelin.

Por supuesto que puede suceder. Pero también puede no ocurrir. Ya se verá.

Sin embargo, el Estado argentino, aún con su Tesoro vacío, tiene un poder regulatorio extraordinario, con una impresionante capacidad de ejercer presión. Sólo hay que saber utilizarlo, dicen algunos. De lo contrario Carlos Menem no hubiera ganado la reelección de 1995 en recesión hemisférica.

De todos modos, el problema del Apocalypse Now lo tiene Juntos por el Cambio porque ¿han escuchado las consignas de la radio abierta que el Polo Obrero montó en Plaza de Mayo días atrás?

El canal de noticias TN se limitó a enviar un título sobre el regreso del trueque en Plaza de Mayo. Su cronista debería haberse dado una vuelta por el lugar, tal como sí hizo Urgente24. La consigna más vociferada en la radio abierta fue que la pobreza existe porque los ricos se robaron la plata.

Si los pobres, los pauperizados y los excluidos creyeran eso, ¿cómo enfrenta Juntos por el Cambio el ánimo reivindicatorio y/o vengativo a nivel popular?

Si todo va mal, ¿cómo creen en JxC que ganarían la gobernabilidad? Lo mejor que le podría suceder a JxC es que no haya Apocalypse Now y gane en las urnas en buena ley, en una economía más previsible.

Porque en un escenario aún más calmo que el de 2022, Macri terminó cediendo todos los planes sociales posibles a cambio de que no le tomaran 'la calle'.

El poder

El mayor problema de Massa es la licuación de poder político presidencial que sufre el FdT.

Siempre que el Jefe de Estado de un país tan presidencialista se encuentra debilitado, crecen las reivindicaciones, los reclamos, las presiones, y mucho más en un escenario cercano a la hiperinflación.

Resolver esa ecuación es el problema del FdT y provoca tantas elucubraciones puertas adentro. Pero todos, hijos y entenados, terminan dependiendo de 'la Caja'.

Hay 2 aproximaciones posibles a 'la Caja':

por las buenas o

por las malas.

Ahí se resuelven los escenarios de agitación, tal como quedó demostrado en el conflicto de la industria de los neumáticos.

Si hubiera un presidenciable en el gobierno, élconoce que la sociedad está mirando. Toda la sociedad. Por lo tanto, impedir que lo eyecten o que se lo lleven por delante o ser otro Martín Guzmán, es parte del proselitismo. Quien no lo entienda, está mirando otro canal.

