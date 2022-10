Nuevo respaldo del FMI a Sergio Massa (Ordenar y Ordenar)

ha cumplido su promesa de no financiar al Tesoro Nacional con recursos que no tiene el BCRA -que para eso emitía pesos que ahora no emite-,

redactó un proyecto de Presupuesto 2023 que ratificó su objetivo de ordenar las cuentas fiscales,

no satisfizo la expectativa del lobby devaluador (unos delirantes que, cada tanto, vuelven a la carga),

ejecutó la estrategia del dólar-soja contra la advertencia del lobby devaluador -que argumentó graves consecuencias monetarias y fiscales pero el resultado fue exitoso- e

intenta, con todas las dificultades que provoca una economía con inflación disparada, recuperar alguna previsibilidad para los agentes económicos.

massa-georgieva-fmi.jpg El ministro de Economía, Sergio Massa, en su reciente encuentro con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

Es cierto: todavía la inflación no ha bajado, con este gasto público la inflación tiene un piso de 6%, y Massa aún no ha obtenido apoyo político interno suficiente para reducir aún más el gasto público, etc. etc. etc.