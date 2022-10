Sergio Massa o el kirchnerismo desayuna con vinagre

El kirchnerismo nació en la Provincia de Santa Cruz en base a distribuir el dinero que enviaba la Nación -menos el de la diferencia de regalías por YPF, que se giró al exterior-. Su obsesión no es fabricarla sino conseguir quién la aporte y gastarla -el concepto incluye la de Lázaro Báez-. Néstor Kirchner financió su sueño con 'el viento de cola' (soja a precio récord) pero cuando llegó CFK, el retorno era menor y las retenciones no podían volverse a subir. CFK lo mantuvo aferrándose a seguir en 'default', luego expropió el dinero de la jubilación privada y luego aceleró la 'maquinita'. ¿Orden fiscal? ¿Plan monetario? ¿Metas con el FMI? Para CFK y su gente todo eso es anatema. Maldita derecha, dicen. Ellos promovieron el inflacionario 'plan Platita' en 2021, que disfrutaron intensamente. Cuando el éxito no acompañó, CFK y los suyos decidieron que la responsabilidad era exclusiva de Alberto Fernández, son tal para cual. Le dieron el Ministerio de Economía a Sergio Massa porque era eso o la Asamblea Legislativa. Pero cada día que pasa les parece estar bebiendo vinagre. Les está pasando algo peor: a Massa no le explotó la granada (todavía). No se sabe quién espera más la explosión, el kirchnerismo o el PRO. De todo eso escribió el regresado Oberdán Rocamora, en Jorge Asis Digital. Interesante leerlo: