CFK negando el 12/10 tumbó una Era

Ah… y el nacimiento de Juan Perón. Ah… y la muerte del Ché. ¿Están fechados?

El 1492 en España hay un hecho difícil de manejar: expulsan a los Judíos. Según cuenta la historia dejan sólo a 12.000. Hay películas sobre este tema. La del que huye llevándose un cerdo al que pasea en su camino al destierro es deliciosa.

No debe resultar grato, transportándonos, ser parte de aquella expulsión y persecución. Algunos renunciaron a sus apellidos, los Lópes con “ese”, los Manzano, los Durazno, los Gris… ocultarse era seguir vivo.

En el 1492 todo se cruza. Se considera el fin de la invasión de “Los Moros”. La cultura hispánica es una suma.

La Alhambra y los azahares son parte del sortilegio musulmán. También la cultura. Y la genética, claro está. En 7 siglos todos somos un poco moros.

Ser cristiano en la España mora era ser perseguido, como todos saben… (alguien debería decírselo a Cristina. A veces oye a alguien).

CFK debería tener un consejero ilustrado, alguien cercano al Espasa Calpe… o al Wikipedia ampliado. Al menos alguien que le toque la guitarra, que como se sabe… es árabe. También esos caballos de paso altivo, que aquí llaman “de paso peruano”, já, vinieron en barcos… chicos, los caballos todos, incluidos los que alzan las patas para quitarles la arena y seguir cabalgando en el desierto que sobrevivieron en Perú pero, ay, son árabes, son españoles.

Estaría bueno que, al denigrar, ignorar, borrar por Decreto el Descubrimiento de América devolvamos la guitarra.

La Escala Heptatónica, las 7 notas, chicos, las 7 notas. Son europeas nuestras músicas tradicionales, la zamacueca se tocaba en el Alto Perú con clavicordio o piano que no fabricó José Gabriel Condorcanqui.

Hasta el lector mas desprevenido de las culturas pre colombinas advierte la ferocidad del Imperio Inca. Don Belgrano quería un rey Inca. Estaría bueno el sistema de castas, los sacrificios humanos, la esclavitud de todos los nacidos esclavos por los siglos de los siglos… estaría bueno. Tal vez esté establecido y simplemente no lo cuentan, pero sucede…

Sería Sen-sa-cio-nal averiguar porque existía el Camino Real, continuación del “caminito del Inca”, del indio, “sendero criollo sembrao de piedras”… ejem, era para llevar el tributo al Inca.

No hay Imperio que no tienda a la expansión, es su mandato. No hay Imperio que no quite la lengua independiente, la anterior, e imponga la propia. Moneda, lengua, costumbres, sumisión intelectual. Eso. Así juegan de fuerte los Imperios. Todos los que hubo, los que hay, los que vendrán.

La maldición de Malinche es un punto alto de la resolución sobre adaptación, sojuzgamiento, fusión.

Convendría leer dos veces la quema de sus naves, por parte del compañero Hernán Cortez y la moderna Salomé y los 7 velos, la compañera Malinche. Son dos definiciones que nos acompañan. Leer libera prejuicios.

“La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendido entre el siglo XV y el XVIII”.

“Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla (1453) o en el descubrimiento de América (1492), y cuyo final puede situarse en la Revolución francesa (1789) o en el fin de la década previa, tras la independencia de los Estados Unidos (1776)”.

“En esta convención, la Edad Moderna se corresponde al período en que se destacan los valores de la modernidad (el progreso, la comunicación, la razón) frente al período anterior, la Edad Media, que es generalmente identificada como una edad aislada e intelectualmente oscura."

El espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente en un pasado anterior, la Edad Antigua identificada como Época Clásica. Después viene la Era Contemporánea… y después nosotros, los Pos Modernos. Aguante Fukuyama, Cristina te ama.

FBfnEb9XMAEaPo_.jpeg

Tiendo a pensar que CFK pertenece al clasicismo. Tal vez sea cierto que es la re encarnación de un arquitecto Griego… o Egipcio.

Un interrogante que debería resolverse es si abandonamos aquello de “Argentina Crisol de razas”.

De hecho hay problemas con el Preámbulo. Bienvenidos quienes…¿quienes? los de buena voluntad… qué voluntad… habitar el suelo argentino… suelo argentino o de los mapuches, de los comechingones, que pronto empezarán a tomar la Ruta 11 completa, los querandíes, los Quilmes, hoy comandados por el cacique Aníbal Fernández, que por eso no resuelve contra sus hermanos mapuches.

Cuando CFK decide que no existe mas el Día de la Raza habría que preguntar si quita definitivamente a la Santa María, la Pinta y la Niña. No hay mas barcos descubridores…qué hacemos con la Fragata Sarmiento…

Debemos enseñar el guaraní, el mocoví, el quechua, la antigua lengua de Oc… debemos decidirnos.

Vamos por el trueque y las tinturas originales o aceptamos a las grandes marcas deportivas.

El Fútbol, que es una adaptación de una palabra de otra lengua, una lengua imperial, es un instrumento de dominación.

Algo debe hacerse. Manzi decía “orsai” (“y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos invaden sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar, si el alma está en Orsai, Ché Bandoneón”).

Esto trae dos problemas. “Treeemendos”, diría Nelson Castro.

El bandoneón es un organito caminante de la Iglesia Alemana. Al compañero Ernesto Guevara Lynch de la Serna, asesino y guerrillero, verdadero héroe, le decían “ché” por su lunfardismo o slang ciudadano, al abandonar el Tú que enseñaban en la escuela.

No estaría mal que se decidiesen por el Tú Guevara. Sería coherente abandonar el bandoneón y volver al timbal de agua, lo único que se encontró como precolombino en las inundables zonas de la pampa húmeda.

Me declaro partidario del Día de la Raza y asimilar qué cosa somos ah… y porque vinieron los negros, ahora denominados Afro. Vinieron para tener mano esclava porque eran vagos y mataron a los habitantes naturales en casi todas partes, aquí menos porque la razón es matemática: estaba poco habitada. Me declaro partidario del Día de la Raza y asimilar qué cosa somos ah… y porque vinieron los negros, ahora denominados Afro. Vinieron para tener mano esclava porque eran vagos y mataron a los habitantes naturales en casi todas partes, aquí menos porque la razón es matemática: estaba poco habitada.

Tendremos que revisar cuando hablamos de los Pieles Rojas… ¿qué son?. Estamos a favor de Cochise y en contra de John Wayne, de Henry Fonda, de Alan Ladd

Mi mayor duda sobre el Día de la Raza fue cuando Evo Morales, primer Aymará en el poder por el voto popular, gran actor político en Bolivia, caminaba tres pasitos por cada paso de Hermes Juan Binner, descendiente de suizos/alemanes, inmigración calificada que llegó a la pampa santafesina.

Binner escuchaba que Evo le decía, no les has cambiado el nombre, porque no le has cambiado el nombre, deberías cambiarle el nombre… (Caminaban hacia la mitad de la cancha de Colón de Santa Fe para darle el puntapié inicial a un partido de “foot-ball” entre Argentina versus Bolivia en el Cementerio de los Elefantes) Evo quería cambiarle el nombre a la cancha de Colón de Sante Fe eso es demasiada revolución socialista.

Para cambiar el nombre del Teatro Colón de Buenos Aires que hablen con los herederos de Doña Regina Paccini.

Para cambiar el nombre de Colombia hablen con El Pibe Valderrama.

Ah… en la cancha de Colón de Santa Fe, por muchos años, tuvimos una canción en las tribunas: Colón, Colón, qué grande sos… (Entramos en AFA por un DNU de Evita) en el 1949. Qué quiere Cristina que Cantemos, Jones Huala corazón… no da, hermano, no da…

CFK es una muchacha del arrabal platense, no entiende nada de eso, nada, cree que las fechas son numeritos en los almanaques.

Já. Y el 17 de octubre, eh… Cuidadito, cuidadito. Dale, cambialo… dale…