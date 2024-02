Síntomas de cáncer de colon que debes tomar en serio

Sin embargo, tomando en cuenta que el cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, es muy importante conocer los síntomas que avisan que algo anda mal.

En ese sentido, se debe consultar al médico ante cualquier signo o síntoma persistente, o cualquier cambio que cause preocupación. De esta forma se podrá encontrar la causa, y en caso de ser cáncer, comenzar el tratamiento lo antes posible.

Cáncer de colon.jpg

¿Cómo se manifiesta el cáncer de colon?

Entre los síntomas comunes de cáncer de colon se encuentran los siguientes:

Cambio en los hábitos intestinales

Los cambios en los hábitos intestinales pueden tener muchas causas, incluyendo el cáncer. Entre los cambios en los hábitos intestinales que la Sociedad Americana del Cáncer dice que hay que estar atentos se encuentran, la diarrea, el estreñimiento o estrechamiento de las heces, que dura más de unos pocos días.

Sangre en las heces

Uno de los síntomas más alarmantes del cáncer de colon es la presencia de sangre en las heces o sangrado en el recto. En este caso, las heces se pueden ver de color rojo brillante u oscuro, o parecido al alquitrán. La sangre en las heces también puede ser por otras causas, pero nunca debe ser ignorada.

Fatiga o cansancio

Hay muchas razones por las que las personas pueden sentirse cansadas, incluyendo el cáncer de colon. "Si te sientes cansado todo el tiempo o, sin ningún motivo claro, podría ser una señal de que algo anda mal", advierte Cancer Research UK.

Sensación de que el intestino no se vacía

Otro síntoma de cáncer de colon que se puede detectar al defecar, es cuando se va al baño y persiste la sensación de que la evacuación no es completa o que el intestino no se vacía del todo. En el Manual MSD lo describen como "sentir que su recto no se vacía por completo después de defecar".

Molestia en la zona abdominal

Muchas personas se preguntan ¿Dónde duele cuando hay cáncer de colon? Al respecto, la Clínica Mayo indica que las personas con cáncer de colon pueden sentir molestias continuas en la zona abdominal, como calambres, gases o dolor.

Pérdida de peso inexplicable

De acuerdo con un estudio que aparece en Molecular and Clinical Oncology, la pérdida de peso corporal no intencional en pacientes con cáncer de colon no es solo un síntoma, sino que también se correlaciona con la ubicación, el tamaño y la profundidad del tumor.

¿Qué causa el cáncer de colorrectal?

No se sabe exactamente qué causa el cáncer de colon, pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea más probable que se desarrolle esta enfermedad.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de que se presente cáncer colorrectal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombra los siguientes:

Edad: el riesgo de presentar cáncer colorrectal aumenta con la edad, y la mayoría de los casos son personas mayores de 50 años.

el riesgo de presentar cáncer colorrectal aumenta con la edad, y la mayoría de los casos son personas mayores de 50 años. Antecedentes familiares: los antecedentes familiares de cáncer colorrectal o determinados trastornos genéticos, como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar (PAF), pueden aumentar el riesgo.

los antecedentes familiares de cáncer colorrectal o determinados trastornos genéticos, como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar (PAF), pueden aumentar el riesgo. Antecedentes personales: las personas que ya han tenido cáncer colorrectal o determinados tipos de pólipos tienen un mayor riesgo.

las personas que ya han tenido cáncer colorrectal o determinados tipos de pólipos tienen un mayor riesgo. Factores relacionados con el modo de vida: la elección de hábitos poco saludables, como una dieta rica en carnes procesadas y baja en frutas, verduras y hortalizas, los comportamientos sedentarios, la obesidad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, pueden aumentar el riesgo.

