Le diagnosticaron cáncer y empezó a sospechar por lo que le pasaba al beber alcohol

La joven contó que también estaba más cansada de lo habitual y que eso era lo que más le preocupaba.

"Fui al médico por primera vez en enero. No me sentía mal, pero pensé que debía hacerme un chequeo. En realidad, lo que más me preocupaba era el cansancio”, contó. "Me sentía más cansada de lo normal, pero como bailarina, te cuesta saber dónde trazar el límite”.

Tiempo después, Lucy empezó a notar algunos bultos en su cuello.

“Fue a finales de marzo que comencé a notar algunos bultos en el cuello y una ecografía localizó otro en el pecho”, dijo. "El que tengo en el cuello empezó a convertirse en un bulto enorme".

Lucy no estaba conforme con los primeros resultados de los exámenes médicos, así que se hizo una tomografía computarizada.

Luego de hacerse la tomografía, a Lucy le revelaron que tenía linfoma de Hodgkin. Lucy ya sabía de qué se trataba esta enfermedad, pero no se dejó vencer, y prometió "no dejar que (el cáncer) se apodere de mí".

Lucy, quien cuidó a su madre mientras tenía cáncer antes de que le diagnosticaran la misma enfermedad, se graduó con honores de primera clase. Obtuvo el título superior en Danza en la Universidad de Salford.

Síntomas del linfoma de Hodgkin

Ante testimonios como el de Lucy, es importante conocer los síntomas de cáncer. En el caso del cáncer que tuvo la estudiante de Salford y su madre, estos son los posibles síntomas del linfoma de Hodgkin, según la Sociedad Americana contra el Cáncer:

Fiebre, puede ser intermitente durante varias semanas, sin una infección

Sudoración profusa durante la noche

Pérdida de peso involuntaria

Picazón (comezón) en la piel

Sensación de cansancio

Pérdida del apetito

Tos dificultad para respirar y dolor en el pecho

Los expertos en cáncer indican que algunas veces el único síntoma del linfoma de Hodgkin puede ser sentirse cansado todo el tiempo. Por eso, ante cualquier síntoma sospechoso, es importante consultar al médico.

