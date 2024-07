Le diagnosticaron cáncer de pulmón y este fue el primer síntoma que notó

Uno de esos síntomas, y que probablemente sea el síntoma más común del cáncer de pulmón, es la tos.

Nancy White, una maestra jubilada de Pensacola, Florida, tenía 71 años cuando le diagnosticaron la enfermedad en 2015, reseña el sitio especializado MD Anderson Cancer Center.

“Tuve una tos que no se me iba y que empeoraba por la noche ”, contó. “Intenté aliviarla tomando antibióticos. También me sometí a varias pruebas de alergia y acudí a un otorrinolaringólogo. Pero nada de eso ayudó”.

¿Cómo es la tos en las personas que tienen cáncer de pulmón?

Como ya sabemos, la tos es uno de los principales síntomas del cáncer de pulmón y puede ser un signo para sospechar que anda mal en los pulmones.

Se calcula que este síntoma suele presentarse en un 45% y un 75% de los pacientes con cáncer de pulmón.

Las personas con cáncer de pulmón pueden tener una tos persistente, tos que no se cura, tos que empeora, y que no está relacionada con una infección vírica o bacteriana que afecte a los pulmones.

Otra característica es que la tos puede estar teñida con sangre o puede tener flema de color óxido.

"El cáncer de pulmón puede provocar sangrado en las vías respiratorias, y como consecuencia, tos con sangre (hemoptisis)", indica la Clínica Mayo.

Síntomas del cáncer de pulmón

Además de la tos, el cáncer de pulmón puede provocar otros síntomas. Estos son los que detalla la Sociedad Americana contra el Cáncer:

Dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, tose o se ríe

Ronquera

Pérdida del apetito

Pérdida de peso inexplicable

Dificultad para respirar

Cansancio o debilidad

Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo

Nuevo silbido de pecho

