Le diagnosticaron cáncer de páncreas y notó este síntoma primero

Además del color amarillento de los ojos, Young empezó a notar otros signos de ictericia asociada con el cáncer de páncreas.

"Después, me empezó a picar la piel y la orina se me puso de un tono amarillo oscuro, pero los ojos fueron los primeros en mostrar signos. Le dije que me sentía bien, pero ella insistió en que me hiciera un examen", dijo.

Luego de consultar a un profesional de la medicina, le recomendaron hacerse un examen de sangre.

"Efectivamente, encontraron niveles muy altos de bilirrubina en mi sistema, una señal de que algo no iba bien. Cuando los médicos vieron eso, me dijeron que tenía que apresurarme y llegar a un hospital", indicó.

Ictericia y cáncer de páncreas

La ictericia es un síntoma muy frecuente de cáncer de páncreas y también uno de los primeros en notarse.

La Asociación Americana contra el Cáncer lo dice: "La mayoría de las personas con cáncer de páncreas (y casi todas las personas con cáncer ampular) tendrán ictericia como uno de sus primeros síntomas".

Pero, ¿Por qué las personas con cáncer de páncreas tienen ictericia? Aquí está la explicación de los expertos:

"La ictericia es causada por la acumulación de bilirrubina, una sustancia de color amarillo oscuro o marrón que se produce en el hígado. Normalmente, el hígado libera un líquido llamado bilis que contiene bilirrubina.

La bilis pasa por el conducto biliar común hacia los intestinos (...) Cuando el conducto biliar común se obstruye, la bilis no puede llegar a los intestinos y la cantidad de bilirrubina en el cuerpo se acumula.

Los cánceres que comienzan en la cabeza del páncreas se encuentran cerca del conducto biliar común. Estos cánceres pueden presionar el conducto y causar ictericia mientras aún son bastante pequeños (...) Cuando el cáncer de páncreas se propaga, suele llegar al hígado, lo que también puede causar ictericia".

Otros síntomas del cáncer de páncreas

Ahora bien, hay otros síntomas del cáncer de páncreas a los que hay que estar atentos.

EI Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos indica que, a medida que el cáncer de páncreas crece, es posible que se presenten los siguientes síntomas:

Ictericia

Materia fecal de color claro

Orina de color oscuro

Dolor en la parte superior o media del abdomen y la espalda.

Pérdida de peso sin razón conocida

Pérdida de apetito

Fatiga

----------

Seguí leyendo en Urgente24

Este alimento es el secreto de las personas más longevas del mundo

Alzheimer: Este es el síntoma nocturno que podría aparecer primero

En épocas de virus, necesitas este nutriente de la carne de pollo

Es reumatólogo y comparte 8 alimentos para quienes viven con artritis

¿Picos de glucosa? Lo que un médico recomienda hacer 15 minutos después de comer

La antigua hierba medicinal que ayuda a calmar los nervios y es barata