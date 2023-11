Extraño COP28: Sin Biden ni Xi Jinping y anfitrión sospechoso

Estados Unidos, es el segundo país que más dióxido de carbono arroja a la atmósfera. E incluso en un gobierno progresista como el de Biden ha permitido una serie de nuevos proyectos importantes de petróleo y gas. El megaproyecto Willow, una nueva ampliación de extracción petrolífera en Alaska es un prueba clara.

Un año de olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones parece no haber despertado a las mayores potencias emisoras de gases de efecto invernadero. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en la historia. Con 52,2 °C, el país asiático registró temperatura más alta de su historia en una ciudad del desierto en la región occidental de Xinjiang. USA compartió imágenes de Nueva York cubierta por el humo espeso e insalubre de incendios forestales.

image.png Con 52,2 °C, China registró temperatura más alta de su historia en una ciudad del desierto en la región occidental de Xinjiang.

Papa Francisco

Papa Francisco es una de las figuras más representativas del cambio climático y también se ausentará al Cop28 por “ligero estado gripal”. Una lástima Francisco tenía planeado participar de la Conferencia de la ONU, pronunciar un discurso y mantener una treintena de reuniones bilaterales en la Expo City de los Emiratos con jefes de Estado, representantes de asociaciones que trabajan por la crisis climática y personalidades y representantes de comunidades religiosas en un intento por denunciar la inacción, imprecisión e indolencia de los mayores potencias en su abordaje del cambio climático.

A pesar de su ausencia física, el papa conversará de manera remota con alrededor de 20 jefes de Estado, además de ofrecer una conferencia virtual el 2 de diciembre, según informó Bruni en una comparecencia con medios internacionales. Sin dudas, no será lo mismo.

image.png Papa Francisco asistirá a la COP28 de modo virtual.

Con su encíclica Laudato Sí, en la que hablaba sobre el cuidado de la casa común y sobre la "ecología integral " y reivindicaba el cuidado del medio ambiente resaltando nuestra íntima conexión con la naturaleza, el máximo pontífice en apariencia había despertar al mundo.

A principios de octubre lanzó otro grito a todo el orbe en su nueva exhortación apostólica Laudate Deum que completó la primera. “A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que no reaccionamos lo suficiente , ya que el mundo que nos acoge se está desmoronando - escribe el Papa en el nuevo documento - y tal vez se esté acercando a un punto de ruptura”.

El problema es que los compromisos para reducir las emisiones, eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles e incrementar la ayuda a los países vulnerables son desafíos eclipsados por las tensiones geopolíticas profundizadas por la guerra comercial entre USA y China, la invasión rusa de Ucrania, el conflicto israelí-.palestino y la crisis humanitaria e incertidumbre generalizada en el Sahel.

Sospechoso EAU

Tal como contó Urgente24, Emiratos Árabes Unidos que organiza la cumbre sobre el cambio climático de la ONU no informa sobre sus emisiones y planea una gran expansión de petróleo y gas. Según The Guardian, no ha informado a la ONU sobre sus emisiones del poderoso gas de efecto invernadero metano durante casi una década, a diferencia de otros estados petroleros de Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Kuwait y Omán.

Asimismo, la polémica compañía petrolera estatal de EAU, Adnoc, el undécimo mayor productor de petróleo y gas del mundo cuyo presidente ejecutivo, Sultan Al Jaber, presidirá la cumbre climática. Pese a las promesas del régimen y la predisposición que muestra en calidad de anfitrión, es uno de los países que conforman la Península Arábiga beneficiada por la industria petrolera en su economía menos comprometidos.

Si verdaderamente quiere ser un líder o una guía en el inminente mundo multipolar, EAU tiene que pasar de las palabras a las acciones, dejar los objetivos incoherentes y ser más transparente. No se le exige a EAU que sea un país modelo, perfecto pero sí un poco de credibilidad y coherencia.

image.png Emiratos Árabes Unidos que organiza la cumbre sobre el cambio climático de la ONU no informa sobre sus emisiones y planea una gran expansión de petróleo y gas.

En otro informe The Guardian, había alertado que EAU planea una gran expansión de petróleo y gas que van más allá del escenario climático cero neto de la Agencia Internacional de Energía AIE para 2050 equivalente a 7.500 millones de barriles de petróleo, según datos de Urgewald, ONG alemana.

¿Cómo el presidente ejecutivo de una de las mayores empresas productoras de petróleo y gas del mundo convencerá a los países para que reduzcan gradualmente la emisión de los combustibles fósiles?

Los planes de expansión de combustibles fósiles, el ocultamiento de la información sobre sus emisiones y la infiltración de la empresa Adnoc en la relevante cumbre climática de los EAU no son coherentes con limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Otras interrogantes que predominan por estas horas entre las ongs ambientales circulan en torno al rol de Japón que a mediados de año inició el vertimiento de 1,3 millones de toneladas de agua contaminada con energía nuclear de la planta devastada de Fukushima en el Océano Pacífico. Tal decisión llevó a China a dejar de importar todos los productos marinos de Tokio.

