Maximiliano Pullaro y el apoyo para Bullrich en Seguridad

image.png El encuentro de gobernadores y legisladores de JxC. Entre ellos, la presencia de Pullaro.

En relación a si existe la posibilidad de que algunos dirigentes de la coalición sean parte del gobierno del libertario, el exministro de Seguridad informó: "Coincidimos en que algunos dirigentes van a hacer aportes a la Argentina participando del gobierno de Milei. No es una decisión institucional de JxC. JxC va a estar donde la ubicó la sociedad que es de acompañamiento institucional. No vamos a impugnar ninguna participación. Serán aporten en términos personales”.

No obstante, consideró que la presidencia de la Cámara de Diputados la debe proponer La libertad Avanza y que no correspondería que un legislador de JxC ocupe ese lugar que está en la línea de sucesión presidencial. "La sociedad no nos ubicó para cogobernar la Argentina, sino para que trabajemos y acompañemos en algunas políticas y nos diferenciemos de otras", dijo el gobernador electo santafesino.

Por último, adelantó que en los próximos días habrá conversaciones con el futuro ministro del interior, Guillermo Francos. "El rol de la Unión Cívica Radical (UCR) va a ser fundamental en la etapa que viene, con legisladores nacionales y cinco gobernadores. Espero que podamos tener un partido moderno, que pueda pensar y hablar a los jóvenes y a todos los sectores sociales", manifestó Pullaro sobre la renovación de la dirigencia nacional del partido político.

