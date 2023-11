Maximiliano Pullaro promete mejor salud y educación pública

“La no repitencia a nosotros nos parece un sistema que ha igualado para abajo. Imagínese un chico que no estudia, que se lleva todas las materias, pasa de grado como los chicos que estudian y se esfuerzan. La cultura de menor esfuerzo no le ha hecho bien a la República Argentina. Creemos que es un valor negativo que se haya aplicado”.

matematicas educacion.jpg

Seguridad y transparencia

“Tenemos un programa de seguridad, con la gente más capaz para conducir la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Muchas personas que ya tuvieron responsabilidades y pudieron dar respuestas. Con Nación tuvimos una buena noticia, aparentemente, que la ministra de Seguridad va a ser Patricia Bullrich que es una mujer que conoce el problema que tenemos en la provincia y los puntos que hay que fortalecer. Así que esto si se mantiene va a ser un gusto enorme trabajar con ella”.

"Esperamos ser el gobierno más transparente de la historia de provincia de Santa Fe. La Secretaría Anticorrupción se la ofrecimos por primera vez al principal partido de la oposición. Queremos tener controles desde adentro. Y por otro lado, queremos tener licitaciones públicas que cumplan las normas ISO 9000, y va a ser el único distrito del país donde se va a cumplir. Va a ser un sello de nuestra gestión".

seguridad

Política portuaria

"Vamos a ver la política portuaria que tiene el gobierno nacional. Para nosotros es fundamental. Santa Fe es la industria, pero también son los puertos que sacan el 75% de los cereales de la República Argentina. Queremos tener incidencia sobre los puertos, sobre la hidrovía asociada a un sistema productivo que va a crecer y va a ser la locomotora del cambio del país. Queremos el control del río, el control del puerto. Por lo que se ha detectado en los últimos meses desde nuestros puertos hay contrabando de exportación de estupefacientes hacia Europa. Pero también hay entrada y tránsito hacia nuestro país. Son dos puntos que hemos discutido, porque son dos problemas de responsabilidad del Gobierno nacional, pero que afectan a la provincia. Con Frigerio tenemos pensado una reunión de gabinete. Ahora hubo una misión comercial a países árabes que la encabezó nuestra vicegobernadora, Gisela Scaglia. Así que hay una excelente relación. La misión es fortalecer la región centro".

Política y señorío popular del voto

“Los votos no son del radicalismo, son de un frente político que fue: Unidos para Cambiar Santa Fe, que fue una lectura de muchos dirigentes que entendieron que había que unirse para ganarle al justicialismo las elecciones y así se trabajó. Por eso te digo que el voto no es ni del radicalismo, ni de los dirigentes, ni de los partidos. Son de los momentos históricos que representan esa conjuntura”.

---------------------------

