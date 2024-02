El síntoma alarmante de que tu páncreas no está sano

¿Qué ocurre cuando el páncreas no funciona bien? ¿Cuáles son los síntomas cuando estás mal del páncreas? ¿Cómo saber si estoy mal del páncreas? El páncreas es un órgano del que no se habla todos los días, pero cumple muchas funciones clave en el cuerpo. Por eso, es importante conocer este síntoma de que el páncreas no está sano como debería.