Derribo de OVNIs: ¿Un globo espía o un globo meteorológico?

Por su parte, los otros tres OVNIS no han sido identificados como globos. “El público aparentemente ha oído hablar de otro nuevo objeto volador no identificado aparentemente a diario (…) La administración aún no ha podido divulgar ninguna información significativa sobre lo que fue derribado. ¿Qué sucede?", dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien instó a la Administración de Joe Biden a que se sincerara sobre la decisión que los motivo a derribar esos objetos.