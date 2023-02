Globos chinos, OVNIS o cómo hacer negocio con misiles

Malasia buscó adquirir solo 20 misiles AIM-9X-2 por un valor estimado de US$52 millones en 2011, por ejemplo, después de incluir dichos costos secundarios.

El AIM-9 Sidewinder es un misil aire-aire de corto alcance y guía pasiva por infrarrojos, montado principalmente en aviones de caza para combate aire-aire y, posteriormente, también en algunos helicópteros de ataque. La primera versión del misil entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a principios de los años 1950, y sus variantes y actualizaciones continúan en servicio activo en un gran número de fuerzas aéreas después de casi siete décadas.

El Sidewinder es el misil más ampliamente utilizado para las guerras en los países occidentales, con más de 110 000 misiles producidos para los Estados Unidos y otros 27 países, de los cuales quizás solo el uno por ciento ha sido utilizado en combate. Fue fabricado bajo licencia en algunas naciones entre las que se incluye Suecia. El AIM-9 es uno de los misiles aire-aire más antiguos, menos caros, y más exitosos, se estima que ha logrado unos 270 derribos de aeronaves en todo el mundo hasta la fecha.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes experimentaron con un misil grande, llamado Enzian, usando un sistema de guiado por luz infrarroja, pero no consiguieron que fuera fiable. El misil tenía un fotodetector de luz infrarroja montado frente a un pequeño espejo de telescopio orientable y había unas miras en forma de cruz situadas entre ambos. Un mecanismo movía el espejo continuamente de modo que las miras proyectaran más o menos sombra sobre el detector tratando de encontrar la dirección que maximizara la señal. Esto mantenía el espejo apuntando al blanco. El sistema de control del misil trataba a su vez de orientarlo en la dirección del eje del espejo; esta estrategia se denomina de persecución pura (en inglés, pure pursuit). El Sidewinder mejoró e hizo funcionar este sistema.

