África, destino de la vacuna Oxford AstraZeneca (remember?)

En su origen, Astra AB adquirió Tika; Zeneca, separada de Imperial Chemical Industries, se quedó con Salick Health Care e Ishihara Sangyo Kaisha, y luego se fusionaron en AstraZeneca, y siguieron comprando laboratorios.

En junio de 2020, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID es el acrónimo en inglés) confirmó que la 3ra. fase de pruebas de posibles vacunas contra covid-119 desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca comenzaría en julio de 2020.

En junio de 2020, además de poner 100 millones de dosis a disposición del NHS del Reino Unido, AstraZeneca y Emergent BioSolutions (Oxford) acordaron US$ 87 millones para fabricar dosis de la vacuna contra covid-19 basada en adenovirus para el mercado estadounidense. El acuerdo fue parte de la iniciativa 'Operation Warp Speed', de la Administración Donald Trump para desarrollar y escalar rápidamente la producción de vacunas específicas antes de finales de 2020.

AstraZeneca firmó un contrato con Inclusive Vaccines Alliance, de Europa, para suministrar hasta 400 millones de dosis de su vacuna experimental a todos los estados miembros de la Unión Europea.

En agosto de 2020, AstraZeneca acordó proporcionar 300 millones de dosis a USA por US$1.200 millones, a US$ 4 por dosis, precio que cubría el desarrollo y las pruebas clínicas, y muy inferior al de otros laboratorios.

Pero en septiembre de 2020, AstraZeneca anunció la suspensión global del ensayo días aunque 4 días después, AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron la reanudación de los ensayos clínicos.

En febrero de 2021, se suspendió el despliegue de la vacuna en Sudáfrica. Pero ese mes Corea del Sur otorgó su aprobación -con una advertencia para personas mayores de 65 años por datos limitados de ese grupo demográfico- aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la vacuna para todos los adultos. También Australia y Canadá otorgaron la aprobación provisional.

Pero Austria suspendió el uso de un lote de la vacuna; Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron temporalmente el uso. También la Agencia Italiana de Medicamentos, Rumania, Bulgaria, Tailandia, España....

En abril de 2021, la EMA -autoridad regulatoria europea- informó que podría existir una relación entre los coágulos de sangre y la vacuna, ahora denominada Vaxzevria. La FDA estadounidense todavía no la autorizó.

astrazeneca3.jpg AstraZeneca, una vacuna que aún provoca controversias.

La ruta de la vacuna

Ahora vamos a la nota de Michael Head, investigador invitado en Salud Global en la británica University of Southampton y ha recibido financiación de Bill & Melinda Gates Foundation y del UK Department for International Development, en The Conversation:

"Se han distribuido más de 2.000 millones de dosis a unos 170 países, con alrededor de 50 millones de dosis administradas en el Reino Unido.

Pero la mayoría fueron 1ra. y 2da. dosis: hasta mayo de 2022, solo se habían administrado un poco más de 56.000 dosis de AstraZeneca como dosis de refuerzo. La gran mayoría de las 3ras. dosis administradas en el Reino Unido han sido de Pfizer (30,1 millones de dosis) y Moderna (9,4 millones).

Entonces, a pesar de ser una excelente vacuna, el uso de AstraZeneca en el Reino Unido ha disminuido durante la pandemia. Tampoco se usa mucho en otros lugares de Europa o en USA, donde aún no se ha aprobado.

La razón de su uso limitado en países de altos ingresos podría ser una combinación de 2 factores:

es probable que las vacunas de ARNm (específicamente las fabricadas por Pfizer y Moderna) se perciban como incluso más efectivas que AstraZeneca; y

la reputación de la vacuna se vio afectada cuando algunas personas que recibieron esta vacuna desarrollaron posteriormente coágulos de sangre.

Sobre el punto 1, algunas investigaciones han indicado que las vacunas de ARNm ofrecen niveles ligeramente más altos de protección contra variantes previamente dominantes, incluida la Delta. Un estudio de 2022 de Países Bajos que midió los niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 después de la vacunación mostró que Pfizer y Moderna funcionaron mejor que las vacunas de vectores virales (incluida AstraZeneca).

Sin embargo, una advertencia necesaria es que los participantes que recibieron las vacunas de ARNm eran mucho más jóvenes que los receptores de AstraZeneca. Las respuestas inmunitarias suelen disminuir más rápido en las poblaciones de mayor edad.

3er. Mundo

Las consecuencias públicas de los temores de los coágulos de sangre, asociados con AstraZeneca pero no con Pfizer o Moderna, también afectaron el lanzamiento de la vacuna.

El fármaco todavía tiene licencia para su uso en adultos más jóvenes en el Reino Unido, que se consideró que tenían un mayor riesgo de coágulos de sangre después de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, el Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización del Reino Unido recomendó que a las personas menores de 39 años se les ofrezca una alternativa a AstraZeneca cuando sea posible.

Estos eventos adversos ganaron una cobertura mediática significativa, y la confianza del público en la vacuna de AstraZeneca se vio afectada en el Reino Unido y más allá.

¿Por qué no deben preocuparse los vacunados con AstraZeneca?

Por ejemplo, en abril de 2021, Dinamarca se convirtió en el 1er. país europeo en dejar de usar la vacuna, seguido poco después por Noruega. Casi al mismo tiempo, varias provincias canadienses suspendieron temporalmente la vacuna AstraZeneca para personas menores de 55 años como medida de precaución. Todo esto se produjo en medio de altos niveles de covid-19 en estos países y en otros lugares, y en un momento en que la demanda mundial de vacunas contra el covid-19 superó con creces la oferta.

Estas reacciones algo instintivas hicieron olas más allá. Por ejemplo, la investigación que mis colegas y yo realizamos en Ghana destacó cómo las personas habían observado las respuestas en Europa y América del Norte. El resultado fue una mayor vacilación hacia la vacuna de AstraZeneca.

A pesar de todo esto, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud continuaron en todo momento recomendando la vacuna, basándose en su historial de seguridad y eficacia.

La proporción de la población ghanesa que ha recibido una o más dosis de cualquier vacuna contra covid-19 es un poco más del 30%. Nuestra investigación de 2022 en Ghana indica que las tasas de reticencia a la vacunación entre los que no están vacunados oscilan entre el 30% y el 50%, según la población encuestada.

Un informe de abril de 2022 del Servicio de Salud de Ghana (no publicado en línea) indicó que el 43% de los 28 millones de dosis recibidas en Ghana han sido de AstraZeneca. De las vacunas administradas en marzo de 2022, el 57% fueron de AstraZeneca.

Entre las razones de la preferencia por AstraZeneca, habrá consideraciones sobre cuestiones de suministro, costo y logística.

Por ejemplo, la vacuna solo requiere un almacenamiento regular en el refrigerador, en comparación con las vacunas de ARNm que deben congelarse. Por estas razones, la vacuna de AstraZeneca es vital para Ghana, junto con muchos otros países de bajos ingresos. Una alta confianza local y mundial es esencial para garantizar una campaña de vacunación exitosa con una gran aceptación.

Es probable que el Reino Unido y muchos otros países de altos ingresos continúen utilizando predominantemente vacunas de ARNm contra el COVID. Sin embargo, gran parte del conocimiento que tenemos sobre "qué vacuna es mejor" se relaciona con variantes anteriores en lugar de omicron. A medida que el virus continúa evolucionando, también debe hacerlo la base de evidencia.

Cada vez hay más pruebas de que "mezclar y combinar" los tipos de vacunas es seguro y eficaz, e incluso puede generar respuestas inmunitarias más fuertes o más amplias con el tiempo. En este sentido, podría haber un papel para AstraZeneca u otras vacunas como Novavax , junto con las vacunas de ARNm.

A más largo plazo, necesitamos una vacuna que pueda proteger contra múltiples variantes o incluso contra todos los coronavirus.

Para muchos países de altos ingresos en 2022, las vacunas de ARNm son la vacuna de elección, en lugar de AstraZeneca. Las vacunas de ARNm también se fabrican en volúmenes suficientemente grandes para que el suministro sea un problema mucho menor que antes en la pandemia. Todos estos son factores importantes para los tomadores de decisiones nacionales.

Sin embargo, es importante enfatizar que la vacuna de AstraZeneca es un producto seguro y efectivo, y sigue siendo una herramienta vital para respaldar la respuesta global a la pandemia."

