La próxima pandemia podría ser más letal, dice creadora de vacuna AstraZeneca

En este sentido, rescató la importancia de los avances científicos realizados y el conocimiento adquirido en la investigación que lucha contra el virus SARS-coV-2.

No podemos permitir una situación en la que hemos pasado por todo lo que hemos pasado, y luego encontramos que las enormes pérdidas económicas que hemos sufrido significan que todavía no hay fondos para la preparación para una pandemia No podemos permitir una situación en la que hemos pasado por todo lo que hemos pasado, y luego encontramos que las enormes pérdidas económicas que hemos sufrido significan que todavía no hay fondos para la preparación para una pandemia

Además, pidió que “así como invertimos en fuerzas armadas e inteligencia y diplomacia para defendernos de las guerras, debemos invertir en personas, investigación, manufactura e instituciones para defendernos de las pandemias”.

Gilbert dijo que la nueva variante Ómicron contenía mutaciones que ya se sabía que aumentan la transmisibilidad del virus y que los anticuerpos inducidos por la vacunación o infecciones previas podrían ser menos efectivos para prevenir la infección.

También dijo que una protección reducida contra la infección "no significa necesariamente una protección reducida contra las enfermedades graves y la muerte".

Hasta que sepamos más, debemos ser cautelosos y tomar medidas para frenar la propagación de esta nueva variante Hasta que sepamos más, debemos ser cautelosos y tomar medidas para frenar la propagación de esta nueva variante

Por otro lado, a pesar de que la aparición de la Ómicron ha prendido las alarmas en todo el mundo, Anthony Fauci, el principal asesor de la pandemia de Estados Unidos, dijo que "hasta ahora no parece que haya un gran grado de gravedad".

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó anoche (5/12) el primer caso de Ómicron en el país. El hombre no tiene síntomas y está aislado junto a sus contactos estrechos.

Con información de The Guardian