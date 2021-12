Llegó Ómicron, pero más importante es lo que dijo Anthony Fauci

image.png El primer caso de la variante Ómicron en la Argentina es un hombre de 38 años que viajó a Sudáfrica.

¿Cómo se detectó Ómicron?

Gracias al cumplimiento de los debidos protocolos, se tuvo conocimiento del primer caso Ómicron en Argentina a tiempo.

El viajero supo el 2 de diciembre que "personas con las cuales estuvo en contacto en el evento laboral en Sudáfrica fueron diagnosticados como casos de COVID-19 positivo”.

Por este motivo, decidió consultar al sistema de salud de su localidad pese a ser asintomático. Se le realizó "un nuevo test diagnostico para SARS-CoV-2 (Test de Antígenos y PCR) arrojando ambos resultados positivos", según el comunicado oficial.

Luego, el Laboratorio Nacional de Referencia confirmó este domingo el primer caso de la variante Ómicron.

Tanto el hombre con antecedentes de viaje como sus contactos, serán testeados nuevamente al finalizar el aislamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que Ómicron parece una cepa "bastante infecciosa" pero aún está es investigación su trasmisibilidad, la gravedad de los síntomas y si evade las vacunas.

image.png Desde el gobierno argentino no descartan un eventual cierre de las fronteras en caso de registrar una suba de casos de COVID-19 por Ómicron.

Los datos son “alentadores” para Anthony Fauci

El principal asesor sobre la pandemia del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo ayer domingo que los primeros datos sobre Ómicron son "un tanto alentadores".

En declaraciones al programa "State of the Union'' de la cadena CNN, el experto deslizó que “aunque es muy temprano para hacer aseveraciones definitivas, hasta ahora no parece que haya un gran grado de gravedad".

Para el virólogo de la Casa Blanca, “tenemos que ser realmente cuidadosos antes de hacer cualquier determinación de que es menos grave, o de que realmente no provoca una enfermedad grave, en comparación con la delta”.

En cuanto a las restricciones de viaje de extranjeros que quieren ingresar a Estados Unidos desde países africanos, Fauci arrojó que el gobierno de Biden está evaluando retirarlas.

Con suerte, seremos capaces de levantar esta prohibición de viaje en un periodo razonable de tiempo

Tanto el secretario general de la ONU, António Guterres, como el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han criticado el cierre de fronteras con países africanos, tildándolas de un "apartheid de viajes''.