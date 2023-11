Supo que su hija ganó un Grammy y su reacción se hizo viral

El mismo periodista contó en el video que no pudo asistir a la entrega de los premios porque tenía compromisos con la compañía de televisión en la que trabaja.

Resulta que el día en que se celebraron los Latin Grammy 2023, Blavia estuvo comentando el partido Argentina-Uruguay de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo.

El video compartido por su esposa muestra que, en medio de la transmisión deportiva, el periodista anuncia que su hija acaba de ganar un Grammy.

Camila Canabal compartió en sus redes sociales la reacción conmocionada de su esposo, el periodista Francisco Blavia al enterarse que su hija Joaquina había ganado el Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista #22Nov pic.twitter.com/xOw4XaENWu — Elimpulso.com (@elimpulsocom) November 22, 2023

“Lenin te voy a pedir un favor en este momento”, dijo Francisco Blavia.

“Estoy realmente muy, muy afectado, estoy haciendo un ejercicio de profesionalismo, pero mi hija acaba de ganar un Grammy”, agregó Blavia, quien no pudo contener las lágrimas y expresó su orgullo y felicidad por el logro de su hija.

El comentario del periodista venezolano fue seguido por las felicitaciones del relator Lenin Caraballo. "¡Qué buena noticia, Dios, qué buena noticia!".

Y continuó: "¡Por favor, felicidades Francisco, felicidades a tu hermosa familia, qué lindo momento!".

¿Quién es Joaquina?

Joaquina es una cantautora venezolana que fusiona el pop, rock y folk, y debutó en el 2021 con su álbum homónimo.

La artista de 19 años, y con apenas siete canciones, fue nominada a los premios Grammy Latino 2023 como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop. Ganó el primero.

Joaquina se impuso a otros nueve nominados y fue una de los cuatro venezolanos que obtuvieron un Latin Grammy este año, junto a Lasso, Huáscar Barradas y Luis Fernando Borjas.

Tras el triunfo de Joaquina, EFE destaca "su nombre se colocó inmediatamente en el punto de mira como posible heredera de Shakira o Rosalía".

La cantautora venezolana también protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Grammy Latino con su discurso.

"A los 8 años, descubrí que amaba escribir, que amaba tocar piano. Descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me aferré a eso. Por mucho tiempo, mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero, pues gracias a Dios que no hice caso ¿Verdad?

Gracias a la Academia por este honor tan precioso, gracias por impulsarme a seguir mi intuición. Si hay algo que esto me enseña es que, creer en ti, en lo que tú escribes y en la música que tú haces, siempre va a valer la pena. Gracias a Dios por ser vehículo de su creatividad a través de mí. Gracias a mi familia, a mi mamá que esta aquí conmigo, a mi papá y a mi hermana que ven desde casa. Gracias a mi equipo (...) Gloria a Dios ¡Venezuela!", dijo Joaquina, quien ha dejado su bandera "bien en alto".

