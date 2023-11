Venezuela arrasa en los Grammy Latinos 2023: Quiénes ganaron

"A los 8 años, descubrí que amaba escribir, que amaba tocar piano. Descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me aferré a eso. Por mucho tiempo, mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero, pues gracias a Dios que no hice caso ¿Verdad? Gracias a la academia por este honor tan precioso, gracias por impulsarme a seguir mi intuición. Si hay algo que esto me enseña es que, creer en ti, en lo que tú escribes y en la música que tú haces, siempre va a valer la pena. Gracias a Dios por ser vehículo de su creatividad a través de mí. Gracias a mi familia, a mi mamá que esta aquí conmigo, a mi papá y a mi hermana que ven desde casa. Gracias a mi equipo (...) Gloria a Dios ¡Venezuela!", dijo Joaquina.