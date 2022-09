Será un invierno complicado, Ursula von der Leyen 

Von der Leyen fue ministra de Defensa de Alemania, integrante del gabinete de Angela Merkel, desde la Unión Demócrata Cristiana (CDU), defensora de la alianza militar OTAN. Por este motivo y porque se empeñaba en heredarla, Merkel la envió de regreso a Bruselas, y acordó don el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que propusiera el nombre de Ursula von der Leyen.

Antes, ella fue ministra de Trabajo y Asuntos Sociales; y antes ministra de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud.

Una acusación

Vayamos al texto de Lionel Laurent para la agencia Bloomberg:

“Los buenos líderes despiertan en su gente el deseo de caminar junto a ellos”, escribe Henry Kissinger en su último libro sobre liderazgo.

Ursula Von der Leyen, jefa del brazo ejecutivo de la Unión Europea, se enfrenta a una prueba de liderazgo de este tipo esta semana cuando presenta un resumen de cómo los 27 miembros del bloque pueden sobrevivir un invierno sin gas ruso y evitar una profunda crisis económica.

El desafío consistirá en transmitir la dura verdad de que no existe una opción libre de dolor al mismo tiempo que se envía una señal de confianza a los mercados de materias primas y se ayuda a restablecer la confianza entre los 450 millones de habitantes de la UE y sus líderes ante la escasez de energía y el malestar social.

La última encuesta del Eurobarómetro realizada en junio-julio muestra un amplio acuerdo con el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Pero ese apoyo se ha reducido desde abril-mayo a medida que los precios de la energía se dispararon.

Esto no es un buen augurio para un invierno que requerirá solidaridad para reducir el uso de energía para evitar apagones, y entre países para mantener una postura unida contra Vladimir Putin.

Los planes de la Comisión Europea, informados por Bloomberg News, incluyen un tope en el precio de la energía y un impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Esos son dignos signos de acción.

La reunión de la semana pasada de los ministros de Energía de la UE, aunque típicamente fue una cacofonía de desacuerdos, presentó un reconocimiento generalizado de que se necesitaba una intervención para frenar el impacto de los precios altísimos. Los niveles de almacenamiento de gas por encima del 80% ofrecen al menos algo de optimismo.

Sin embargo, este no es el momento para felicitarse a sí mismo o hablar de "soberanía" cuando los detalles de la política aún no se han discutido y cuando Putin puede torcer el cuchillo cerrando los flujos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Eso aumentaría la factura del gas de la zona euro en unos 50.000 millones de euros (US$ 51.000 millones), además de los 460.000 millones de euros de aumentos de precios anteriores, según Bloomberg Economics, o el 2,2% del Producto Interno Bruto anual.

gasoducto34.jpg "La reunión de los ministros de Energía de la UE fue una cacofonía de desacuerdos, pero presentó un reconocimiento generalizado de que se necesitaba una intervención para frenar el impacto de los precios altísimos."

El mensaje de Von der Leyen a los ciudadanos de la UE debe ser claro: 'Este invierno requerirá sacrificios, con la necesidad potencial de reducir la demanda de energía entre un 10% y un 15%', pero también que 'los estados miembros de la unión harán todo lo posible para compartir el costo y maximizar el suministro de fuentes no rusas'.

Idealmente, tal combinación de zanahoria y garrote seguiría el 'Gran Acuerdo' establecido previamente por el grupo de expertos Bruegel, con sede en Bruselas, con países que agrupan recursos para apoyar a los hogares vulnerables.

Esto también significaría revertir las políticas nacionales que alguna vez resultaron ser populares. Por ejemplo, las plantas de energía nuclear alemanas y los campos de gas natural holandeses, cuyo cierre está previsto, deberían permanecer abiertos. Hasta la última fuente de energía cuenta si las fábricas corren el riesgo de cerrar mientras los hogares tiritan durante el invierno.

Y dada la necesidad de aumentar la asistencia financiera a los necesitados, debería haber más préstamos conjuntos a nivel de la UE. Esta política de la 'Era del Covid' ha tenido problemas para ganar fuerza renovada frente a la reticencia alemana, pero una mayor solidaridad fiscal parece un intercambio justo si Berlín espera que los socios de la UE lo ayuden a dejar el gas ruso. El economista de AXA IM, Gilles Moec, señala que una propuesta alemana reciente sobre la reforma de las reglas fiscales de la UE no menciona este punto crucial, que, según él, podría interpretarse con optimismo como un primer paso para llegar allí.

Tomar tales decisiones requiere un fuerte liderazgo político en un momento en que las voces de peso como Angela Merkel o Mario Draghi se han ido y personas como Olaf Scholz y Emmanuel Macron luchan por ser escuchadas. Von der Leyen tiene la oportunidad de llenar el vacío; no debería evitar declarar una 'emergencia' paneuropea que requiera una economía en tiempos de guerra.

Si se hace bien, se podrían evitar los peores escenarios y fortalecer la solidaridad de una manera que tranquilice a los inversores sobre la viabilidad a largo plazo de la UE. Si se hace mal, la recesión podría volverse muy fea, y Alemania sufriría un golpe en el PIB de casi el 7%.

Es un cliché decir que Europa se ha forjado en crisis. Pero esto parece una prueba clara: una crisis energética más amplia que la crisis del petróleo de la década de 1970 golpeando a un sindicato que no existía en esta escala en ese entonces. “No podemos evitar el costo de este shock, pero podemos elegir cómo distribuirlo”, dice Xavier Chapard, estratega de Banque Postale Asset Management.

La decisión es si los europeos caminan con sus líderes, en la jerga de Kissinger, o les dan sus órdenes de marcha.

