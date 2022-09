Axel Kicillof cruzó a un intendente de JxC en pleno acto

"Vos decías autonomía municipal, autonomía o no, jamás se va a poder hacer una obra de este tipo, ahí tiene que estar la provincia en todo el territorio, es un trabajo permanente", marcó el gobernador.

"Estoy de acuerdo con la discusión, pero no es cuestión de autonomía porque nadie se salva solo, sino de coordinación, responsabilidades y control", agregó Kicillof.

También destacó que "esta obra no se va a pagar con el consumo, es deficitaria, da pérdida por eso no lo hace ningún privado, por eso si esperamos que el mercado resuelva los problemas vamos a tener mil 'no', pero es una obra que da dignidad y desarrollo, por eso hay que hacer todas las obras necesarias sean o no rentables. Va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y se van a poder radicar industrias. El privado hace el calculo de corto plazo".

