Tras la difusión de esa versión, desde el PRO no confirmaron ni desmintieron la existencia de ese encuentro. "No sé si esta reunión será en serio. Yo hablo mucho con José, y la verdad es que se ve que o no pasó lo mantienen muy (reservado)... yo no lo sé", expresó el diputado del PRO Pablo Torello, hermano del senador macrista, quien en declaraciones este martes al canal A24 no descartó que de haber ocurrido, el encuentro se mantenga en secreto.