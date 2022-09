Juan Schiaretti le dio a las encuestadoras y al dólar soja

De hecho, Juan Schiaretti tiene por política continuar el mandato con el rumbo de la “vieja guardia” por sobre la renovación que, cada vez que puede, abre interrogantes sobre los dirigentes más antiguos y sus estándares electorales. “Cuando los cordobeses votan a intendente, votan quien puede ser el mejor intendente; y cuando es el gobernador, lo mismo. En el caso de Marcos Juárez, hace cuatro años, el intendente Dellarossa sacó el 54% de los votos. Ocho meses después fueron las elecciones a gobernador, y yo saqué el 65% de los votos”, apuntó.

De esa forma, la tensa calma que busca transmitir el gobernador también incluye un doble mensaje para los nuevos peronistas que se enfilan detrás de su salida del Gobierno provincial: sepan esperar. En ese sentido, las encuestas fueron un factor por el que Juan Schiaretti se guió en Marcos Juárez, a expensas del pedido de los más jóvenes en incluir esas mediciones como criterio participativo de su figura.

“Evidentemente se han equivocado todas. Porque la lógica es la que yo decía antes: si hay una elección a intendente, y alguien tiene una aprobación del 70%... la sociedad le va a seguir confiando la conducción de la ciudad. Y lo mismo pasa cuando se elige al gobernador”, dijo sobre las encuestas. Tan solo los más cercanos sabrán si se arrepiente o no de haber puesto semejante apuesta en el lugar.

En otro orden, Juan Schiaretti aprovechó para reafirmar su rumbo de críticas al Gobierno nacional. “En primer lugar, estoy preocupado porque la plata no alcanza. La inflación no para. La inflación de agosto, que vamos a conocer esta semana, ya fue alta. Y dicen que la de septiembre también va a ser alta. Esto erosiona el poder adquisitivo de toda la población. Eso me preocupa. Hago votos para que encuentren soluciones y se pueda estabilizar al país”, enfatizó.

Además, pidió una baja gradual de las retenciones, como así también impulsar la actividad de manera “definitiva”. “Ahora, disimuladamente, le han eliminado las retenciones a la soja para ver si consiguen más dólares”, sentenció respecto al dólar soja.