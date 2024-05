Purga en la cúpula militar de Rusia: Otro detenido por sobornos

“El 22 de mayo, el tribunal optó por una medida preventiva para Shamarin en forma de detención por un período de dos meses. Se le imputa la parte 6 del art. 290 del Código Penal de la Federación de Rusia (“Recibir un soborno en una escala especialmente grande””, informó el servicio de prensa del 235º Tribunal Militar de la Guarnición informó.

El jefe de la Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia, el jefe adjunto del Estado Mayor, Valeri Gerasimov, también fue detenido en el mismo caso.

La investigación impuso un arresto de seguridad sobre los bienes raíces, activos y cuentas de Shamarin, El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a elogiar la lucha contra la corrupción como un trabajo constante de los agentes del orden.

image.png Vadim Shamarin, se convirtió en el quinto alto cargo detenido.

“La lucha contra la corrupción es un trabajo continuo, una parte integral de las actividades de nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley. No puedo decir sobre los detalles, no tengo la autoridad. Aquí no se habla de ninguna campaña. Este trabajo continúa en todos los departamentos, ya sea a nivel federal o municipal”.

“Según SHOT, el subjefe del Estado Mayor posee oficialmente un apartamento con una superficie de 82,6 metros cuadrados en Podolsk , en la calle Académico Dollezhal. El coste aproximado es de unos 12 millones de rublos. El propio Shamarin y su esposa están registrados en este apartamento. La esposa del general también posee un Mercedes-Benz ML/GLE modelo 2021, cuyo coste se estima en aproximadamente 13 millones de rublos”, informó el diario citado.

Vale recordar que, a finales de abril, el viceministro de Defensa, Timur Ivanov, fue detenido en relación con un caso de soborno por valor de al menos 1.185 millones de rublos (US$ 12,9 millones) entre 2018 y 2023.

Posteriormente, el jefe de personal del departamento, Yuri Kuznetsov, que protegió durante 13 años protegiendo los secretos de Estado, fue enviado a un centro de prisión preventiva por el mismo motivo.

El 21 de mayo, el 235º Tribunal Militar de Guarnición detuvo al ex comandante del 58º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ivan Popov, sospechoso de fraude.

