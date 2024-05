Corrupción en el gasto militar: Hay detenidos en Rusia

Kuznetsov.jpeg Yuri Vasilyevich Kuznetsov.

Corrupción en el Ministerio

El 23/04, fue detenido Timur Ivanov, Viceministro de Defensa, acusado de recibir un soborno por valor de al menos 1.185 millones de rublos (US$ 12,9 millones) entre 2018 y 2023. Según los investigadores, se refiere a los servicios de reparación del histórico edificio de la finca urbana Volkonskaya - A. K. von Mecca, de los siglos 19 y 20 en Moscú, frente a la residencia de Kirill, Patriarca de Moscú y de toda Rusia; y de la construcción de la finca Pankratovo en la región de Tver.

La investigación considera que los beneficiarios de estos proyectos son Timur Ivanov y el empresario Serguéi Borodin.

Y que Alexander Fomin, cofundador de la empresa Olimpsitistroy y uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa, ayudó a evitar los pagos por reparaciones y reconstrucción de instalaciones.

Ivanov y Borodin fueron acusados de recibir un soborno (delito contemplado en la Parte 6 del artículo 290 del Código Penal de la Federación de Rusia), y Fomin fue acusado de dar un soborno (Parte 5 de Artículo 291 del Código Penal).

Timur Ivanov.webp Timur Ivanov.

La pelea Sergei Shoigu vs. Sergei Chemezov

La tarde del 12/05, Vladimir Putin destituyó de su cargo al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Su lugar, tras la aprobación formal en el Consejo de la Federación, lo ocupará Andrei Belousov, ex viceprimer ministro de Asuntos Económicos. ¿Qué significa todo esto?

Aquí el comentario de la opositora revista Meduza, exiliada en Lituana:

"Tras el inicio de una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania, aparecieron periódicamente rumores sobre la inminente dimisión del ministro de Defensa. Este tema se discutió de manera especialmente activa en la primera mitad de 2023, en el contexto de un conflicto abierto entre Sergei Shoigu y el fundador del PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esta disputa se resolvió por sí sola: el líder de los mercenarios protagonizó un motín fallido y 2 meses después murió en un accidente aéreo muy extraño.

Antes del inicio del nuevo mandato de Putin, el 07/05/2024, la posible renuncia de Shoigu comenzó nuevamente a ser discutida entre las “élites rusas” y los politólogos. Según algunos expertos, la inminente salida de Shoigú podría estar indicada por el arresto de su adjunto Timur Ivanov, sospechoso de corrupción. Sin embargo, fuentes cercanas al Kremlin dijeron a Meduza que en ese momento no había información confiable sobre la renuncia del Ministro de Defensa: creían que demoraría al menos hasta el final de "esta etapa del Distrito Militar del Norte" (que es decir, la ofensiva en curso del ejército ruso).

Ahora, el interlocutor de Meduza, cercano a la Administración Presidencial de la Federación Rusa, y otra fuente -cercana al gobierno-, creen que el factor decisivo para la renuncia de Shoigu fue su conflicto con Sergei Chemezov, el jefe de Rostec, uno de los Principales proveedores del ejército ruso.

Según ellos, en los últimos meses el ministro empezó a quejarse periódicamente a Putin de los retrasos en el suministro de armas, así como del hecho de que las armas más modernas no llegaban al frente. “El mensaje era: 'Habríamos avanzado mucho más, pero la industria de defensa nos está decepcionando'”. (N. de la R.: Curiosamente era la acusación que Progozhin hacía contra Shoigu).

A principios de mayo, el conflicto se hizo público. Primero, Shoigu pidió abiertamente a la industria de defensa que aumentara los suministros al frente; Chemezov respondió diciendo que Rostec suministra periódicamente al Ministerio de Defensa todo lo que necesita.

Una fuente de Meduza familiarizada con la situación agregó que a Chemezov no le gustó la “calumnia” de Shoigu: “Es una persona del círculo íntimo, en contacto directo con el Presidente. Disfruta de su favor." Y un interlocutor cercano a la Administración Presidencial señala que, de hecho, Chemezov devino en aliado del jefe de la Guardia Rusa, Viktor Zolotov, quien durante mucho tiempo y sin éxito había buscado la renuncia de Shoigu, tratando de promover a alguien cercano a él, por ejemplo, el gobernador de la región de Tula, Alexei Dyumin (en la década de 2010 fue Viceministro de Defensa).

Cuando regaña y pide que le quiten uno, esa es una cosa. Cuando dos lo hacen ya es diferente. Comenzaron a atacar el punto débil: la corrupción, diciendo: "¿Cuánto tiempo durará el arresto de [Timur] Ivanov? Y sumaron más presión para que dimita Shoigu. Cuando regaña y pide que le quiten uno, esa es una cosa. Cuando dos lo hacen ya es diferente. Comenzaron a atacar el punto débil: la corrupción, diciendo: "¿Cuánto tiempo durará el arresto de [Timur] Ivanov? Y sumaron más presión para que dimita Shoigu.

chezemov.jpg Sergei Shoigu.

El otro problema de Shoigu

La fuente de Meduza en la dirección del Ejército añade que estos esfuerzos se sumaron al descontento con Shoigu dentro del Ejército:

Él no es un estratega ni un líder militar. Es un tipo de negocios que hace etiquetas hermosas. Él no es un estratega ni un líder militar. Es un tipo de negocios que hace etiquetas hermosas.

Una fuente del partido Rusia Unida, a su vez, señala que Shoigu llevaba mucho tiempo “evaluando” opciones para abandonar el Ministerio de Defensa. Según su información, entre otras cosas, estaba considerando la opción de convertirse en el enviado plenipotenciario presidencial en el Distrito Federal de Siberia, y trabajar allí en proyectos de infraestructura a gran escala (por ejemplo, a Shoigu se le había ocurrido durante mucho tiempo la idea de construir varias ciudades nuevas en Siberia).

Sin embargo, el ahora ex ministro fue trasladado al puesto de jefe del Consejo de Seguridad; una designación honorable, significativa en el vertical poder ruso, que ocupó durante 15 años el ex director del FSB (ex KGB), Nikolai Patrushev, un viejo conocido y aliado de Vladimir Putin. Aún se desconoce qué posición adoptará el propio Patrushev después de la reorganización. El secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, prometió hablar de esto dentro de unos días.

El interlocutor de Meduza, cercano al Kremlin, califica el nuevo puesto de Shoigu como un “buen lugar” que se convertirá en una “garantía de seguridad” para él. Al mismo tiempo, la fuente no está segura de las perspectivas de los miembros del equipo de Shoigu, especialmente en el contexto del caso Timur Ivanov: “No hay ningún lugar donde encontrar empleo. No hay garantías de seguridad".

¿Por qué el economista Belousov?

En lugar de Shoigu, el departamento militar estará encabezado por Andrei Belousov, ex viceprimer ministro y asesor de Putin en política económica.

Las fuentes de Meduza cercanas al gobierno ruso llaman a este paso una "decisión personal del Presidente", y a Belousov lo llama "una persona a quien Putin conoce y escucha".

Después del 'caso Ivanov', el nombramiento de una persona comprensible para el Presidente, que comprende los flujos financieros y puede controlarlos, y que no tiene un equipo para ocupar el ministerio, sí, es lógico. ¿Estaba el Presidente motivado por esto? No es un hecho. Después del 'caso Ivanov', el nombramiento de una persona comprensible para el Presidente, que comprende los flujos financieros y puede controlarlos, y que no tiene un equipo para ocupar el ministerio, sí, es lógico. ¿Estaba el Presidente motivado por esto? No es un hecho.

Una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso, por su parte, señala que el nombramiento de un funcionario civil para este puesto es un paso lógico: “Actualmente no hay personal militar. Todo está podrido, todo el mundo ha sido robado”.

Al explicar oficialmente el nombramiento de Belousov, Dmitry Peskov mencionó dos razones clave para esta decisión. En primer lugar, "es necesario integrar la economía del bloque de Defensa en la economía del país". Por otra parte, señaló que la proporción del gasto de ese bloque está aumentando: “Nos estamos acercando gradualmente, por razones bien conocidas, debido a las circunstancias geopolíticas conocidas que nos rodean, a la situación de mediados de los años 1980, cuando esta proporción del gasto del bloque de poder en la economía fue del 7,4% [PIB]”.

De hecho, el gasto militar ya supera este umbral. El presupuesto de 2024 asigna un total de más de 13 billones de rublos a las partidas "Defensa Nacional" y "seguridad nacional": esto es casi el 40% de todos los gastos del presupuesto federal y aproximadamente el 7,6% del PIB (según la estimación de su volumen en finales de 2023). Al mismo tiempo, Peskov también subestimó el gasto militar soviético. En la década de 1980, el volumen del complejo militar-industrial soviético (MIC) era, según estimaciones de la CIA , del 15% al 18%, es decir, para acercarse a este nivel actual, el gasto militar tendría que al menos duplicarse.

Otra razón para la transición de Belousov al puesto de jefe del Ministerio de Defensa, según la declaración de Peskov, es que el sector militar necesita introducir innovaciones e "ideas avanzadas", y Belousov tiene esa experiencia. En particular, según Peskov, Belousov "dirigió con gran éxito el Ministerio de Desarrollo Económico".

Peskov no especificó a qué tipo de éxitos se refería. Belousov dirigió el Ministerio de Desarrollo Económico durante muy poco tiempo, de mayo de 2012 a junio de 2013.

shoigu33.jpg Sergei Shoigu.

El caso Michael Calvey

Una de las innovaciones más notables que logró introducir durante este período fueron las hojas de ruta para mejorar el clima de inversión, que fueron elaboradas junto con representantes de las medianas empresas; todo esto fue realizado por la Agencia de Iniciativas Estratégicas (ASI), creada en 2011 por iniciativa de Belousov. En ese momento todavía estaba trabajando en el aparato gubernamental, seleccionando un equipo para un nuevo proyecto y poniéndolo en marcha, y después de pasar al Ministerio de Desarrollo Económico, involucró a ASI en el trabajo burocrático.

La agencia estaba preparando propuestas de reformas que supuestamente harían más cómodo hacer negocios en Rusia, por ejemplo, reduciendo el número de inspecciones y el tiempo necesario para obtener licencias y permisos. El resultado más obvio del trabajo de ASI junto con funcionarios rusos fue que en el ranking 'Doing Business', del Banco Mundial, Rusia pasó del puesto 120 (de 183 posibles) en 2012 al 28 a finales de 2019.

Sin embargo, en el mismo 2019, Rusia abrió una causa penal de alto perfil contra el empresario Michael Calvey, fundador del fondo Baring Vostok, uno de los mayores y más antiguos inversores extranjeros en la economía rusa. La persecución de Calvey estuvo asociada específicamente con Belousov pero él negó su conexión con este proceso penal. El propio Calvey citó el conflicto empresarial en torno al Vostochny Bank como motivo de su arresto. El fondo Baring Vostok invirtió en Vostochny Bank y el principal accionista del banco era Artem Avetisyan, uno de los altos directivos de ASI (un conocido de Belousov desde hacía mucho tiempo).

"La cúpula del Ministerio de Defensa, Shoigu e Ivanov, ya era tan corrupta que [las autoridades] designaron a un estatista fuerte y que no es corrupto para gestionar el presupuesto y garantizar que el dinero no vaya a la izquierda", dijo un hombre de negocios entre los 100 primeros de la lista rusa de Forbes.

De hecho, los conocidos de Andrei Belousov a menudo lo describen como un funcionario ajeno a la corrupción. Él nunca ha estado involucrado en investigaciones o escándalos anticorrupción de alto perfil y, en general, parece ser una persona que "no tiene ninguna imperfección en su biografía, "no tiene bienes inmuebles en Niza ni yates o cuentas”.

Secreto de familia

Pero Belousov tiene un hijo de 29 años, Pavel, cuya empresa gana dinero con contratos gubernamentales. En 2015, Pavel Belousov y su esposa Evgenia registraron Claire and Clarte LLC, y son sus únicos copropietarios y administradores. En el sitio web de la empresa se dice que sus principales servicios son "consultoría de ingeniería" y "digitalización"; allí también figuran clientes: el Ministerio de Industria y Comercio, y las corporaciones estatales Rostec y Rosatom.

Hasta 2023, el negocio de Claire y Clarte no parecía muy grande: según SPARK-Interfax, la empresa pudo obtener un beneficio máximo de 50 millones de rublos en 2019, y a finales de 2022 se redujo a 23 millones. Sin embargo, el año pasado, Claire y Clarte repentinamente aumentaron sus ganancias más de 20 veces, hasta 500 millones de rublos US$ 5,4 millones). De los informes de la compañía se desprende que recibió ingresos de "pagos por operaciones actuales", es decir, de sus actividades principales, pero no hay datos en fuentes abiertas sobre grandes contratos completados en 2023.

La web 'Historias Importantes' descubrió que al menos 3 empleados de Claire y Clarte administran o estaban relacionados con las “subsidiarias” de Rostec, cuya lista de clientes incluye la Fiscalía General, la Dirección de Suministros Técnico-Militares del FSO , la Central Comisión Electoral y muchos otros órganos y estructuras gubernamentales. Además, según la fuente de la publicación, Claire & Clarte comparte oficina en la ciudad de Moscú con un gran desarrollador de software, Galaktika. Entre los clientes del sitio web de esta empresa se encuentran NPO Energomash y varias otras empresas de defensa. Como se desprende de estas filtraciones, Pavel Belousov también indica su lugar de trabajo como una de las personas jurídicas de Galaktika.

andrey-belousov.jpg Belousov y ¿una larga guerra por delante?

La batalla cultural

Andrei Belousov es nombrado por sus conocidos en conversaciones con Meduza como uno de los posibles constructores de una "economía de movilización" en Rusia después del inicio de la guerra (por analogía con la consigna soviética durante la Gran Guerra Patria) (N. de la R.: 2da. Guerra Mundial). El funcionario ha dicho más de una vez que es poco probable que sea posible crear un modelo de este tipo ahora, porque para ello se requiere "un cierto estado de la sociedad": las personas en ella "deben correlacionar su vida personal y sus condiciones personales con el logro de un objetivo público y, lo más importante, se debe formar una élite que vincule su existencia con la implementación de este objetivo".

Al describir las opiniones políticas de Belousov, sus antiguos colegas y conocidos con quienes habló Meduza comienzan con una historia sobre la familia del funcionario. Belousov, de 65 años, es un economista estatal hereditario. Su padre, Rem Belousov, participó en el desarrollo de las reformas de Kosygin, dirigió el Departamento de Gestión de Procesos SocioEconómicos en la Academia de Ciencias Sociales del Comité Central del PCUS y, tras el colapso de la URSS, fundó el Departamento de Gestión en uno de los institutos de la Academia de Economía Nacional (ahora RANEPA) y fue profesor honorario en la Escuela de Negocios MIRBIS de Moscú.

"Papá era un patriota indudable, en el sentido de la devoción a su país: creía que todo el curso de acción de una persona debía tener como objetivo fortalecerla", recordó Dmitry Belousov, el hermano menor de Andrei Belousov, a su padre en una entrevista con la revista Ogonyok.

Tanto Andrei como Dmitry Belousov, siguiendo a su padre, se convirtieron en economistas y construyeron sus carreras juntos durante muchos años: ambos se graduaron en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, ambos trabajaron en el Instituto de Previsión Económica de la Academia de Ciencias de Rusia y cuando En 2000, Andrei Belousov fundó el Centro de Análisis y Previsión Macroeconómica (TsMAKP), allí fue. Su hermano también fue ingresado inmediatamente en ese lugar; todavía trabaja allí.

A diferencia de su hermano mayor, que rara vez habla en público, Dmitry Belousov se comunica activamente con la prensa, especialmente después del inicio de la guerra, por ejemplo, participa en programas en el canal de los propagandistas Vladimir Solovyov y Sergei Mardan. Allí, advierte a menudo sobre las amenazas que Rusia y su economía pueden enfrentar, siendo una de las peores una repetición de los estancados años soviéticos. “El estancamiento pasado terminó con la perestroika, que personalmente nunca he visto algo peor”, subraya en sus discursos.

Un conocido de los hermanos Belousov los considera cercanos, y no sólo sobre la economía, sino también sobre lo que está sucediendo en Rusia en general. Cita la descripción que uno de sus colegas dio a Belousov padre: “Andrei Removich es un economista soviético 'progresista'. Si hubiera sido viceprimer ministro en el gobierno de Gorbachov, entonces tal vez la URSS habría seguido una trayectoria diferente [no el camino de la perestroika]”. Según el interlocutor de Meduza, Belousov está "mentalmente cerca" de la economía soviética, aunque comprende sus problemas.

Uno de los multimillonarios rusos que conoce a Belousov, a su vez, describe el posible efecto de su nombramiento de la siguiente manera:

Esto significa que la guerra será larga: en primer lugar, se encuentra en la misma posición que Putin y, en segundo lugar, sabe cómo hacer que la economía de guerra sea más eficiente. Esto significa que la guerra será larga: en primer lugar, se encuentra en la misma posición que Putin y, en segundo lugar, sabe cómo hacer que la economía de guerra sea más eficiente.

