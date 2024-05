El final ya fue escrito: Javier Milei no acumula las reservas que precisa

"En efecto, se deberán realizar pagos a tenedores de bonos soberanos en julio por US$ 2.800 millones (de los cuales una parte se encuentra en manos del sector público). Vale señalar que, incluso, en el mes de enero de 2025 los compromisos en moneda extranjera resultan también abultados, por unos US$ 4.500 millones. Por lo tanto, se presentan importantes desafíos si se pretende alcanzar una continua acumulación “genuina” de reservas internacionales hacia delante. De hecho, en nuestras estimaciones, de continuar el dólar blend y sin cambios en la política económica actual, las reservas brutas finalizarían el año en torno a los niveles actuales (US$ 27.736 millones) y las netas en territorio negativo."

Deuda nueva (más corta)

Un tema no menor, y que goza de consenso en la comunidad de economistas: Javier Milei aumenta el endeudamiento argentino en dólares estadounidenses. Sin duda que es un riesgo innecesario porque con más obligaciones financieras no le está sumando nada al incremento de la producción:

"Respecto a la regularización de stocks, si bien con los Bopreal para deuda comercial y giro de utilidades y el acceso a MiPyMEs se dio una solución parcial por US$ 11.000 millones, por la Comunicación “A” 7917 se generó nueva deuda comercial (más corta) por un importe similar, quedando pendientes aún unos US$ 40.000 millones de demanda potencial de divisas."

Brecha cambiaria

Llegó para quedarse la disciplina fiscal, no tanto por convicción sino por necesidad. Lo curioso es que podría no impedir una mayor brecha cambiaria. La Fundación Capital lo explica así:

"De este modo, para poder seguir acumulando divisas, el gobierno tendrá que mantener su disciplina fiscal, garantizando la solvencia fiscal intertemporal para así continuar bajando el riesgo país, que posibilite la colocación de deuda pública, renovando los vencimientos que actualmente se están pagando.

Por otra parte, y unido al punto anterior, es relevante lograr cerrar la discrepancia mensual entre la inflación y la mini devaluación del peso lo más pronto posible, lo que podría permitir aspirar a un nuevo acuerdo con el FMI, con algo de dinero fresco. Ahora bien, esto no es inmediato, por lo que para asegurar la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI, las autoridades tendrían que eliminar el dólar “blend”. Podrían ir de a poco, del 80%/20% al 90%/10%, hasta llegar al 100%/0%, aunque a costa de un mayor riesgo de brecha cambiaria."

